9 شركات صناعات مغذية للسيارات بمعرض أوتو تيك

المغذية فى مصر

حضور 23 ممثلاً عن شركات الصناعات المغذية وقطع الغيار العالمية



أحمد عوض



قال إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية، إن إجمالي عدد شركات الصناعات المغذية للسيارات، التى ستشارك فى معرض الصناعات المغذية أوتو تيك خلال الفترة من العاشر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل؛ نحو 9 شركات هى:" منراف - فيمكو - القاضى - كلوريد ايجيبت - سيبو ايجيبت - ديفو - الدهشان - ايداكو - الترياق".



وأكد فى تصريحات، أن رابطة الصناعات المغذية نجحت فى استقطاب 23 ممثلاً عن شركات الصناعات المغذية وقطع الغيار العالمية، بهدف إمكانية عمل زيارات ميدانية داخل المعرض والتعرف على المنتجات المحلية، موضحًا أن تلك الخطوة ستساهم فى تعزيز الخطط التسويقية للشركات المشاركة.



وأشار إلى أن رابطة الصناعات المغذية، كانت تخطط لحضور عددًا من شركات السيارات العالمية على هامش عقد معرض أوتو تيك المقبل، من أبرزها "مجموعة فولكس فاجن vw"، كاشفًا أن المجموعة الألمانية - أبدت اعتذارها عن المشاركة.



يذكر أن رابطة الصناعات المغذية للسيارات؛ تعتبر إحدى القائمين على تنظيم معرض أوتو تيك للصناعات المغذية، بالتعاون مع شركة informa العالمية- وآرت لاين إيه سى جى & أى تى إف.