EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
9 شركات صناعات مغذية للسيارات بمعرض أوتو تيك
الإثنين 20 نوفمبر 2017 02:19 م
المغذية فى مصر
أخر الأخبار
المغذية فى مصر
حضور 23 ممثلاً عن شركات الصناعات المغذية وقطع الغيار العالمية
أحمد عوض
قال إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية، إن إجمالي عدد شركات الصناعات المغذية للسيارات، التى ستشارك فى معرض الصناعات المغذية أوتو تيك خلال الفترة من العاشر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل؛ نحو 9 شركات هى:" منراف - فيمكو - القاضى - كلوريد ايجيبت - سيبو ايجيبت - ديفو - الدهشان - ايداكو - الترياق".
وأكد فى تصريحات، أن رابطة الصناعات المغذية نجحت فى استقطاب 23 ممثلاً عن شركات الصناعات المغذية وقطع الغيار العالمية، بهدف إمكانية عمل زيارات ميدانية داخل المعرض والتعرف على المنتجات المحلية، موضحًا أن تلك الخطوة ستساهم فى تعزيز الخطط التسويقية للشركات المشاركة.
وأشار إلى أن رابطة الصناعات المغذية، كانت تخطط لحضور عددًا من شركات السيارات العالمية على هامش عقد معرض أوتو تيك المقبل، من أبرزها "مجموعة فولكس فاجن vw"، كاشفًا أن المجموعة الألمانية - أبدت اعتذارها عن المشاركة.
يذكر أن رابطة الصناعات المغذية للسيارات؛ تعتبر إحدى القائمين على تنظيم معرض أوتو تيك للصناعات المغذية، بالتعاون مع شركة informa العالمية- وآرت لاين إيه سى جى & أى تى إف.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا