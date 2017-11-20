الكهرباء تبحث مع شركة سويسرية التعاون بمجال النقل والتوزيع

جابر دسوقي

عمر سالم



استقبل المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلي شركة ABB لبحث سبل التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.



استعرض جابر خلال الاجتماع التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.



وأشار إلى نجاح القطاع في إبرام تعاقد مع شركة سيمنس العالمية، لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تنفذها سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ووصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى 90%، ومن المتوقع الانتهاء من دخول هذه المحطات بالكامل على الشبكة الكهربائية مايو 2018.



وأوضح أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى على مواجهة التحديات فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكل المشتركين، حيث نجح فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.



كما اشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، موضحاً خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 و42% حتى 2035.



كما لفت إلى مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلاً عن محطات تعمل بالفحم النظيف.



ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر وقد تمت دعوة شركات يابانية وصينية وكورية وأمريكية للمشاركة في هذا المشروع.



وأضاف أن مصر تعد مركزا محوريا للربط الكهربائي بين القارات الثلاث، منوها إلى مشروعات الربط الكهربائى المصرى السعودى حيث تعمل كل من مصر والمملكة السعودية على استكمال مشروع الربط المشترك بينهما من خلال خطوط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون فى عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، وإجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة ف، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة وتكامل الشبكة، والتشاور الفني للتطبيقات الذكية، وتعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، وإعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة.



وتجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائى مع قبرص واليونان يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.



ويجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب (250 ألف) عداد ذكى، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بأخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.



وأشاد ممثلو شركة ABB بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كل المجالات وأعربوا عن رغبتهم فى التعاون مع عدد من المجالات من بينها نقل التكنولوجيات المطلوبة للمساهمة في مشروعات الربط وزيادة سعات الربط الحالي، وخبرة الشركة فى العديد من المجالات المتصلة بقطاع الكهرباء.



كما أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تحظى بها مصر والتى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة.



وأعرب جابر عن رغبة القطاع فى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات المتاحة لدى شركة ABB.