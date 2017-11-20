رويترز: الحكومة تستشكل ضد حكم حظر القمح المصاب بالإرجوت

القمح المصاب بالإرجوت



رويترز



قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، اليوم الإثنين، إن الحكومة تقدمت باستشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر الأسبوع الماضي، والذي أعاد عمليا تفعيل قاعدة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح.



وقال رمضان إن الحكومة ستواصل السماح بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة من الإرجوت في الشحنات، وهو المعيار المعمول به عالميا، أثناء النظر في الاستشكال.