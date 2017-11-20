الكهرباء تتعاقد على طلمبات محطتي غرب القاهرة والوليدية

جابر دسوقي

عمر سالم



شهد صباح اليوم الإثنين المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التعاقد على عملية الطلمبات لكل من مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) مع شركة KSB الألمانية.



وصرح جابر بأن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية ) تأتيان ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع به غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 398 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه مصرى.



كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية 428 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه.



ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد) OFID (، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وتتضمن حدود الأعمال لعملية الطلمبات لكل مشروع تصميم وتصنيع وتوريد والإشراف على التركيب لكل من طلمبات مياه التبريد وطلمبات المتكاثف وطلمبات مياه الخدمات والمياه الأولية والطلمبات المساعدة لطلمبات مياه التغذية وطلمبات التغذية الرئيسية وتربينة إدارة طلمبة مياه التغذية الرئيسية وطلمبات بدء التشغيل وطلمبات دوائر مياه التبريد المغلقة.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 15301139 يورو + 7006040 جنيه جنيه مصرى بالإضافة إلى 10% احتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 35 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 18/10/2017.



وتبلغ القيمة التعاقية لعملية الطلمبات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية 15247744 يورو + 6984080 جنيه مصرى بالإضافة إلى 10% احتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 35 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 18/10/2017.



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث يبلغ عددها لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020.