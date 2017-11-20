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سيـــاســة
الرئيسان المصري والقبرصي يتبادلان منح الأوسمة
الإثنين 20 نوفمبر 2017 01:25 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
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الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
البلدان يتفقان على اكتشفات ضخمة للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط
المال – خاص
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس مؤتمرا صحفيا في العاصمة القبرصية نيقوسيا منذ قليل، ومنح السيسي نظيره القبرصي قلادة النيل، التي تعد أرفع الأوسمة المصرية، فيما قلد الرئيس القبرصي السيسي قلادة مكاريوس الثالث التي تمثل أرفع وسام في قبرص.
وقال الرئيس القبرصي إن زيارة السيسي دليل على عمق العلاقات بين البدين، وأكد أن المناقشات تتناول عدة مستويات، اقتصادية وأمنية، وذكر أنه تم توقيع مذكرات تعاون في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، وأخرى في مجال الأدوية وصناعة الدواء، بخلاف برنامج تنفيذي في المجال الأمن.
وأعلن الرئيس القبرصي عن آلية لعقد لقاءات دورية بين الحكومتين لمتابعة ما يتم التخطيط له، كما أكد أن المناقشات تناولت الاتفاق على مزيد من التعاون خاصة في مجالات الدفاع والطاقة والأمن.
وأكد الرئيس القبرصي أنه تم الاتفاق على اكتشاف احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، كما ذكر أن الجمهورية القبرصية تدعم بشكل كبير العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد استعداد بلاده للمساهمة في جهود مصر وفرنسا لاحتواء الأزمة السياسية في لبنان.
وتوجه السيسي إلى البرلمان القبرصي لإلقاء كلمة أمامه.
السيسي
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