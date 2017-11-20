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سيـــاســة
للمرة الخامسة.. قمة مصرية قبرصية يونانية غدا
الإثنين 20 نوفمبر 2017 01:13 م
السيسى 1111
أخر الأخبار
السيسى 1111
المال - خاص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة ثلاثية "خامسة" ستعقد غدا في قبرص، تجمعه مع زعماء قبرص واليونان، على هامش زيارته إلى قبرص التي بدأها اليوم.
وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي منذ قليل مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن العلاقات بين مصر وقبرص تاريخية تقوم على روابط ممتدة من الصداقة، وذكر أن المناقشات تطرقت إلى العديد من الموضوعات، منها إقامة منتدى الأعمال المصري القبرصي للمرة الأولى على هامش الزيارة وبحضور رئيسي البلدين، وأكد أن هناك آفاقا واعدة للتعاون، خاصة في مجال الطاقة، مؤكدا أن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط يمكن أن تكون عاملا مهما لتحقيق الاستقرار والسلامة لشعوب المنطقة، كما يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات أوروبا لتنويع مصادرها من الطاقة.
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