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ضبط كوكايين تركى بحوزة سائحة بالغردقة
الإثنين 20 نوفمبر 2017 01:10 م
كوكايين
أخر الأخبار
كوكايين 2
مها أبوودن:
ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب 605 جرامات كوكايين، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط التركية رقم TK-702 القادمة من إسطنبول، وذلك بالإشتباه فى راكبة تركية، عثر بحقيبتها على 2 كيس بهما 605 جرامات من مخدر الكوكايين بين طيات ملابسها.
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