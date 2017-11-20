ضبط كوكايين تركى بحوزة سائحة بالغردقة

كوكايين 2

مها أبوودن:



ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب 605 جرامات كوكايين، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط التركية رقم TK-702 القادمة من إسطنبول، وذلك بالإشتباه فى راكبة تركية، عثر بحقيبتها على 2 كيس بهما 605 جرامات من مخدر الكوكايين بين طيات ملابسها.

