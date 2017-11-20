مصر للطيران تختار محرك ليب لطائرات الإيرباص الجديدة

مصر للطيران 3





المال- خاص:



أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم، تأجير 15 طائرة جديدة إيرباص A320neo - تعمل بواسطة محرك LEAP-1A ، الذي تنتجه شركة CFM الدولية، (وهي شركة تمتلكها شركة جنرال إلكتريك مناصفة مع مجموعة سافران الفرنسية) - وذلك بمشاركةAerCap القابضة، ومن المزمع أن تبدأ مصر للطيران بإستلام الطائرات قريبا.



وصرح صفوت مسلم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران، قائلا: لقد انبهرنا بكل ما رأيناه من محرك LEAPخلال تشغيله.



وبالتأكيد سيضيف أداء محركات CFM، ومعدلات استخدامها العالية الكثير لعملياتنا التشغيلية، وتعتبر تلك المحركات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تحديث أسطول طائراتنا. وأكد على قدرة شركة CFM على القيام بمهامها، بكل دقة ويسر.



وتعتبر مصر للطيران من عملاء شركة CFMمنذ فترة طويلة، وتشغل مصر للطيران حاليًا أسطولاً يتكون من 29 طائرة بوينج طراز 737-800، تعمل بمحركات CFM56-7B.



من جانبه، قال إينجوس كيلى، الرئيس التنفيذي لشركةAerCap ، إن شركة AerCap فخورة باختيارها، لدعم برنامج تجديد أسطول مصر للطيران ونتطلع إلى رؤية تلك الطائرات في الخدمة.



تجدر الإشارة إلى أن محرك ليب بدأ تداوله تجاريًا اعتبارًا من أغسطس 2016، ويوفر المحرك الجديد لأكثر من 20 شركة 15 % وفرا في استهلاك الوقود، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، كما يخفض من الضوضاء، وسجل هذا الطراز من المحركات حوالي 200,000 طلعة جوية، و400,000 ساعة طيران، بكفاءة عالية.



