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استثمار
وزيرة التخطيط تطلع على برنامج السعادة خلال زيارتها للإمارات
الإثنين 20 نوفمبر 2017 12:11 م
هالة السعيد
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هالة السعيد 2
متابعات:
تغادر د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، القاهرة متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة مع وفد من الوزراء العرب في زيارة رسمية تستمر يومين.
تهدف الزيارة لبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات والإطلاع على التجربة الإماراتية، وتوجهات الدولة في مجال الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى الإطلاع على برنامج السعادة والايجابية، والأجندة الوطنية والعلاقة باستراتيجيات الجهات والتميز الحكومي والأداء، وبرنامج الابتكار والسياسات الحكومية، وبرامج الخدمات الحكومية، وكذلك برنامج القيادات والقدرات.
كما تشمل الزيارة لقاء مع محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة الإمارات للسعادة وجودة الحياة.
يشارك في الزيارة كلا من وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث الإدارة وبالوظيفة العامة بالمملكة المغربية، ووزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان، ووزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، ووزيرة الدولة لشئون هيكلة المؤسسات بدولة ليبيا.
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