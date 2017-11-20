البترول تضخ 44 مليون لتر سولار و25 مليونًا بنزين يومياً

البنزين والسولار

نسمة بيومى



أعلنت الهيئة العامة للبترول عن أن الرصيد الإستراتيجى للمحروقات آمن ويكفى أى احتياجات طارئة للسوق.



وقال مسئول فى الهيئة، إن معدلات ضخ البنزين مرتفعة كما هى منذ أن بدأتها الهيئة مايو الماضى عند 25 مليون لتر يوميا، بأنواعه المختلفة، ولكن تراجعت معدلات ضخ السولار فى السوق المحلية، من 50 أو 55 مليون لتر يوميا إلى 44 مليون لتر حاليا.



أرجع المسئول تراجع معدلات ضخ السولار إلى استقرار حجم الطلب مقارنة بالموسم الصيفى، موضحا أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الاستهلاك والإمدادات فى مواسم حصاد المحاصيل الصيفية.



قال: «الهيئة تمتلك أرصدة كافية من مخزون البنزين والسولار والبوتاجاز، لفترة تتجاوز 20 يومًا، لبعض المنتجات، والرصيد الإستراتيجى آمن، ويكفى أى احتياجات طارئة للسوق المحلية».



وتابع أن الهيئة تورد المشتقات بحسب احتياج السوق، وخفض الكميات أو زيادتها أمر طبيعى، بحسب ما يجد من متغيرات، أو مواسم أومناسبات فى السوق المحلية.



ولفت إلى أن زيادة أسعار المشتقات البترولية مؤخرا أدت إلى ترشيد استهلاك المواطنين بشكل ملحوظ، وتغير فى النمط الاستهلاكى، وبدأ العديد فى التحول لاستخدام الغاز فى المنازل بدلا من البوتاجاز، واستخدام بنزين 92 بدلا من 92 .



ورفعت الحكومة أسعار المشتقات 3 نوفمبر من العام الماضى، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف بنسبة 30 و%47 ، والمرة الثانية خلال يونيو الماضى، بزيادات وصلت لـ %100 لبعض المشتقات، ما رفع أسعار النقل والسلع الاستهلاكية والغذائية بأكثر من 30%.



وعلى صعيد آخر، أكد محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، فى تصريح لـ«المال» أن الشركة تضخ حاليا 13 مليون لتر سولار يوميا فى محطاتها الموزعة على مستوى الجمهورية، فضلا عن مليونى لتر بنزين 92 و5 ملايين بنزين 80، و100 ألف لتر من بنزين 95، قابلة للزيادة، بحسب الطلب عليه.



أكد أن إقبال المواطنين على استهلاك بنزين 95 مقارنة بالفترة الماضية، وتحديدا قبل زيادة سعر 92 الأخيرة، موضحا أن الفجوة السعرية بين النوعين تراجعت فضلا عن أن 95 هو الأفضل للمحركات، لذلك ارتفعت معدلات الإقبال عليه مؤخرا.



«مصر للبترول» إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر، وبدأت عملها عام 1911 تحت اسم شركة «شل مصر ليمتد»، وتم تمصيرها عام 1964.



وتمتلك نحو 1334 محطة تموين، موزعة على مستوى الجمهورية، وتمثل الذراع الأيمن لقطاع البترول، فى عملية توزيع المشتقات البترولية، وتموين السفن والطائرات.