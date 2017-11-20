اتصال تلتقى 100 رائد أعمال لتمويل مشروعاتهم بـ1.8 مليون يورو‎



المال – خاص



شاركت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، في أسبوع ريادة الأعمال العالمي لعام 2017 Global Entrepreneurship Week، والذي انتهى مؤخرا.



وتأتي هذه المشاركة استكمالا لاستراتيجية اتصال في دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر، حيث كشفت "اتصال" خلال هذا الحدث النقاب عن مشروع اتصال الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي (INNOEGYPT) بقيمة 1.87 مليون يورو، وتمكنت المنظمة من التواصل مع أكثر من 100 من رواد الأعمال وحديثي التخرج وعرضت عليهم الانضمام لمشروعها الجديد.



ويهدف اللقاء إلى تعريف الشباب بكيفية المشاركة الاقتصادية في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تشجيعهم على بدء مشاريعهم وأعمالهم الخاصة، ويعمل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال على دعم أصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، وتوجيههم للمسار الصحيح من خلال ورش عمل توضح كيفية عمل خطة عمل ناجحة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية، وتشجيع العمل الحر وإدارة المبيعات، والحصول على التمويل اللازم والتسويق، والدعاية والإعلان، والسوشيال ميديا والإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.



يذكر أن الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي عقد خلال الفترة من 13-18 نوفمبر الحالي والذي نظمته المبادرة الشبابية ليرني أكاديمي بالتعاون مع السفارة الأمريكية .