EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
اتصال تلتقى 100 رائد أعمال لتمويل مشروعاتهم بـ1.8 مليون يورو
الإثنين 20 نوفمبر 2017 12:02 م
جمعية اتصال الدولية
أخر الأخبار
جمعية اتصال الدولية
المال – خاص
شاركت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، في أسبوع ريادة الأعمال العالمي لعام 2017 Global Entrepreneurship Week، والذي انتهى مؤخرا.
وتأتي هذه المشاركة استكمالا لاستراتيجية اتصال في دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر، حيث كشفت "اتصال" خلال هذا الحدث النقاب عن مشروع اتصال الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي (INNOEGYPT) بقيمة 1.87 مليون يورو، وتمكنت المنظمة من التواصل مع أكثر من 100 من رواد الأعمال وحديثي التخرج وعرضت عليهم الانضمام لمشروعها الجديد.
ويهدف اللقاء إلى تعريف الشباب بكيفية المشاركة الاقتصادية في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تشجيعهم على بدء مشاريعهم وأعمالهم الخاصة، ويعمل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال على دعم أصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، وتوجيههم للمسار الصحيح من خلال ورش عمل توضح كيفية عمل خطة عمل ناجحة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية، وتشجيع العمل الحر وإدارة المبيعات، والحصول على التمويل اللازم والتسويق، والدعاية والإعلان، والسوشيال ميديا والإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.
يذكر أن الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي عقد خلال الفترة من 13-18 نوفمبر الحالي والذي نظمته المبادرة الشبابية ليرني أكاديمي بالتعاون مع السفارة الأمريكية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا