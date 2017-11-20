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بورصة وشركات
الرقابة المالية تعتزم تأسيس صندوق لحماية حملة الأسهم
الإثنين 20 نوفمبر 2017 12:00 م
محمد عمران
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محمد عمران 2
أحمدعلي – مصطفى طلعت:
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تأسيس صندوق لحماية المتعاملين في أسهم الشركات المقيدة من المخاطرغير التجارية.
وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأخيرة تدرس أطر تأسيس الصندوق وكيفية تمويله، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل أكثر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال"، أن الهيئة تسعى لإلزام مراقبي الحسابات المعتمدين بتكوين بوليصة تأمين تستخدم حال تعويض الأخطاء التي يترتب عليها أضرار مالية.
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