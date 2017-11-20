عبور لاند تستعد لطرح العصائر واﻷلبان المعبأة آلياً خلال أيام

عبور لاند

❐ توافقت مع قواعد القيد عبر حملات ترويجية للسهم واجتذاب مساهمين جدد

❐ الشركة رفعت أسعار مبيعاتها %60 خلال 14 شهرا ما دعم نتائج اﻷعمال



أسماء السيد



تعتزم شركة عبور لاند، طرح منتجات جديدة من العصائر واﻷلبان المعبأه ألياً، بالسوق المحلية خلال الشهر المقبل.



كما تعتزم إضافة نشاط تربية المواشى، وبدء إنتاج اﻷلبان الطازجة خلال الربع اﻷول من عام 2019، بكميات تبلغ 10 أطنان لبن خام، طازج يوميًا.



وقال أشرف حامد، نائب رئيس مجلس اﻹدارة، والعضو المنتدب بشركة عبور لاند، إن شركته تقوم بالإنتاج التجريبى لمنتجات العصائر واﻷلبان المعبأة أليا، وتعتزم طرح منتجات الجبن المطبوخ، والموتزاريلا، بداية العام المقبل.



كانت الشركة قد أضافت خلال العام الماضى، خطوط إنتاج جديدة للعصائر واﻷلبان، بتكلفة استثمارية 7.5 مليون دوﻻر، وأخرى ﻹنتاج الجبن الموتزاريلا، والجبن المطبوخ، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليون يورو، تم تمويلها ذاتيًا.



وقال إن شركته حصلت على موافقة الجمعية العمومية، بإضافة نشاط تربية المواشى، ما سيترتب عليه توفير حوالى %15 من التكلفة التى تتحملها الشركة لشراء اﻷلبان الخام من الغير، كما يوفر عليها عناء عدم توافر اﻷلبان الطازجة بشكل كبير، فى السوق المحلية وتأخر وصولها.



وتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج مع بدء المشروع 10 أطنان يوميًا، لترتفع خلال عامين إلى 50 طن يوميًا، وذلك مع زيادة عدد المواشى التى تقوم الشركة بتربيتها.



كانت «عبور لاند» قد حصلت مؤخرًا على موافقة الجمعية العمومية ﻹضافة نشاط تربية المواشى، على مساحة مبدئية 35 مليون فدان، بعدد 2000 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.



وأشار إلى أن نسبة التصدير حاليا، تبلغ أقل من %1، وتسعى الشركة لزيادتها إلى %2 بنهاية العام المقبل، تزامنًا مع طرح المنتجات الجديدة فى السوق المحلية، عن طريق اختراق أسواق أفريقية جديدة.



ولفت إلى أن شركته اتفقت مع عددًا من شركات السمسرة، للقيام بعملية ترويج السهم، واجتذاب عددًا من المساهمين لتجاوز نسبة الـ 300 مساهم، بهدف التوافق مع شروط القيد فى البورصة المصرية.



يُذكر أن «عبور لاند» تأتى ضمن الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد التى أعلنتها البورصة المصرية مؤخرًا، إلى جانب 24 شركة أخرى.



وأرجع ارتفاع الأرباح حسب أخر قوائم مالية أصدرتها الشركة، إلى زيادة أسعار منتجات الشركة، إضافة إلى تحقيق ربحية من خلال فروق العملة - وإن كانت طفيفه – مشيرًا إلى أن «عبور لاند» قامت برفع أسعار منتجاتها خلال الفترة التى أعقبت «تعويم الجنيه»، بنسبة تتراوح بين 55 و%60.



وأوضح أنها قامت بعملية رفع الأسعار بشكل تدريجى، مع الخفاظ على حجم العبوة وجودتها، وذلك بدءًا من إبريل 2016، وحتى يونيو المنقضى.



وارتفعت أرباح الشركة فى 9 أشهر اﻷولى من العام الجارى، بنسبة بلغت %60، مسجلة 176 مليون جنيه، مقارنة مع 110 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، كما ارتفعت المبيعات لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، مقارنة مع مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.



وأظهرت القوائم المالية، تحقيقها أرباحا من فروق العملة بقيمة 6 ملايين جنيه، خلال الفترة سالفة الذكر، مقارنة مع 519 ألف جنيه بالفترة المماثلة.



ينقسم هيكل ملكية شركة عبور لاند بين 26% لمحمد حامد، و%14.5 ﻷشرف حامد، و%11 ﻷيمن حامد.