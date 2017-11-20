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عقـــارات
وزير الإسكان: تشغيل محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة
الإثنين 20 نوفمبر 2017 11:17 ص
مدينة طيبة الجديدة
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مدينة طيبة الجديدة
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجري تنفيذ وإنهاء عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتنمية مدن الصعيد، حيث تم تشغيل محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة بطاقة 35 ألف م3/يوم، ويجري التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز لمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما تم أيضاً تنفيذ حديقة الإسكان القومي بمساحة 5.5 فدان، ويجري طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 6 سنوات.
وأضاف وزير الإسكان: تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى الأورمان للأطفال علي مساحة 5 أفدنة بالمدينة، كما تم تشغيل عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمناطق الإسكان القومي، وابني بيتك المرحلة الأولي، بجانب تشغيل وحدة الإسعاف بمنطقة الخدمة المركزية للمدينة.
وقال الوزير: تم الانتهاء من إنشاء وتسليم قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، ومن المقرر افتتاحه قريبا، ومبنى شرطة المطافيء، ومكتب البريد بالمدينة، ومن المقرر تشغيلهما خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم إنشاء سوق جملة بالمدينة بمساحة 43 فدانا، وتضم 134 محلاً لتجارة الفاكهة، و146 محلاً للخضار، و6 محال لتجارة البلح، و24 محلاً بأنشطة متنوعة، كما تضم السوق أيضاً مطعمين، و20 ثلاجة موز، و4 ثلاجات فاكهة، و26 شادر بطيخ، و7 وحدات فرز وتجفيف، ووحدتي كبس للقمامة، و8 مخازن فوارغ، ومبنى للإدارة، ونقطة إسعاف، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومسجد، وكافيتريا، موضحاً أنه تم بيع وتخصيص 11 محل فاكهة، و7 محال خضار، وثلاجتي موز وفاكهة، و8 محال تجارية.
وفي مجال مشروعات الطرق والمواصلات، قال المهندس محمد أحمد الدكروري: تم الانتهاء من الطرق الداخلية للمدينة، وربطها بـ3 محاور رئيسية، وهي: الطريق الجديد الواصل بين مدينة سوهاج الجديدة والمدينة الأم بطول 8.5 كم، والطريق الواصل بين المدينة والمطار بطول 7.5 كم، وازدواج الطريق الصحراوي بين المدينة الأم والطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، كما تم تشغيل أتوبيسين لنقل المواطنين من محافظة سوهاج إلي مدينة سوهاج الجديدة والعكس بتعريفة ركوب مخفضة، ويجري شراء 4 أتوبيسات أخرى ضمن مشروع النقل الجماعي للمدينة.
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