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استثمار
سحر نصر: الدول الناشئة تحتاج 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية
الإثنين 20 نوفمبر 2017 11:16 ص
سحر نصر 55877
أخر الأخبار
سحر نصر 55877
المال خاص
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار واالتعاون الدولي، إن الأسواق الناشئة تحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق غير قادرة على توفير هذه الأموال بمفردها.
وأشارت، على هامش المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تدعم الإجراءات الإصلاحية لسوق المال، فأصدرت مؤخرا قانون الاستثمار لائحته التنفيذية وتعمل على إصدار قانون سوق المال المعدل عقب موافقة البرلمان المحتملة، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات.
وأكدت أن الحكومة تضع ريادة الأعمال على رأس أولوياتها خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن الكوميسا ستجعل من يوم 7 ديسمبر المقبل يوما للشركات الناشئية.
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