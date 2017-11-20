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بورصة وشركات
عمران: الرقابة المالية تدرس تغطية المستثمرين ضد مخاطر البحوث
الإثنين 20 نوفمبر 2017 11:10 ص
محمد عمران مؤتمر
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محمد عمران مؤتمر
المال خاص
كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة تدرس مقترح يشمل تغطية تأمينية للمستثمرين بسوق المال ضد المخاطر الناتجة عن أخطاء البحوث بالإضافة إلى دراسة تطوير منظومة المخاطر غير التجارية عبر تقوية آليات حماية المستثمر.
وأكد "عمران"، على هامش المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، أن الهيئة تدرس مع الجهات المختلفة لمناقشة قيد السندات وتنشيط تداولها في سوق المال، كما تتعاون مع بنك التعمير الأوروبي على إعداد قواعد جديدة لسوق الدين المحلية.
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