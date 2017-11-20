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اقتصاد وأسواق
الكوميسا: مصر لا تستطيع دعم مستهلكيها خارج الحدود
الإثنين 20 نوفمبر 2017 11:08 ص
الكوميسا
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الكوميسا
محمد مجدي
قال جورج ك. ليبي ميل، الرئيس والمدير التنفيذي لجنة المنافسة بالكوميسا، إن الوضع الراهن الذي يعيشه المواطنون في الدول الأفريقية يجعل هناك ضرورة قصوى لمساعدتهم في توفير سلع جيدة بأسعار مناسبة.
وأضاف ميل، خلال ورشة العمل لحماية المستهلك في دول الكوميسا، أنه يصعب على مصر دعم المستهلك المصري في حالة تعرضه للانتهاك التجاري خارج حدود مصر، قائلا: "نعمل على حماية المستهلك أينما كان".
وتابع أن قانون حماية المستهلك لا يمكن أن ينفصل عن السوق المشتركة، وأن المستهلكين جزء لا يتجزأ عن التجارة، والاستهلاك هو المطاف النهائي للمعاملات التجارية.
وشدد على ضرورة حماية المواطنين في الأسواق التجارية، وهي إحدى أهداف هذا المؤتمر هو استخدام القانون في مواجهة المعاملات التجارية غير السليمة والتي تتسم بالغش التجاري.
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