10 مليارات جنيه استثمارات المرحلة الثانية من مجمع مرغم

طارق قابيل 699

مصادر: إقامة 35 مشروعا متوسطا وكبيرا.. وغالبية الإنتاج للتصدير



محمد ريحان



تنتهى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون، مع مكتب استشارى عالمى، الأسبوع المقبل، من إعداد الدراسة الخاصة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، من مجمع الصناعات البلاستيكية فى منطقة مرغم بالإسكندرية.



وقالت مصادر لـ« المال، أن إجمالى استثمارات المرحلة الثانية، التى تصل مساحتها إلى 52 فدانا، ستكون فى حدود 10 مليارات جنيه، متضمنة الإنشاءات والآلات.



وأوضحت المصادر أن الدراسة سيتم عرضها على المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيدا لبدء الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية، والتى ستكون مطلع العام المقبل.



وأعلن «قابيل» مطلع الشهر الماضى، أن الوزارة تجرى حاليا إعداد دراسة متكاملة، بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية حول المرحلة الثانية، لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، مضيفا أنه يجرى حاليا أيضا التنسيق مع البنك الأهلى لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين به، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين البنك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .



وأضافت المصادر أن عدد المشروعات المتوقع إقامتها، تصل إلى نحو 35 مشروعا متوسطا و كبيرا ، تعمل جميعها فى مجال تصنيع البلاسيتك، على أن يتم توجيه الغالبية العظمى من الإنتاج لصالح التصدير، وذلك بهدف خلق تكامل مع المشروعات الصغيرة التى تمت إقامتها ضمن المرحلة الأولى.



وتوقعت مساهمة مجمع مرغم للصناعات البلاسيتكية، بمرحلتيه الأولى والثانية، فى زيادة الصادرات بنسبة %25 كحد أدنى، فضلا عن تلبية المزيد من احتياجات السوق المحلية، خاصة بعد قرارى ضبط الاستيراد رقم «91 و43» التى بدأتها وزارة التجارة العام الماضى، واللذان خفضا الواردات وخلقا طلبا على المنتج المحلى.



وشهدت صادرات «البلاستيك» والمطاط المصرية، ارتفاعا خلال الفترة من « يناير- سبتمبر 2017» بنسبة %26، لتسجل 1.059 مليار دولار، مقابل 839.385 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016، مستحوذة على %34 من صادرات الصناعات الكيماوية خلال تلك الفترة.