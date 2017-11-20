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اقتصاد وأسواق
الزراعة: تراخيص المزارع خلال أكتوبر المنقضي تعادل 2016 إجمالاً
الإثنين 20 نوفمبر 2017 10:52 ص
خراف وماشية
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خراف وماشية
أسماء السيد
قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن إجمالي التراخيص التي منحت للمزارع الحيوانية خلال شهر أكتوبر المنقضي تعادل إجمالي التراخيص التى تمت خلال عام 2016.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي السادس لتنمية مزارع الألبان الذي نظمته شركة "جهينة" اليوم، أن التراخيص كانت تستغرق سابقًا وقتا طويلا، إلا أنه خلال الفترة الراهنة تم تجاوز تلك الأزمة ليتم منحها خلال عدة أسابيع.
ونظمت شركة جهينة اليوم مؤتمرها السنوي السادس لتنمية مزارع الألبان.
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