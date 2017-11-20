1.133 مليار جنيه إيرادات بورسعيد للحاويات

الإسكندرية للحاويات

أماني العزازي:



قال جمال عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إن إيرادات الشركة زادت بنسبة %63، لتسجل 1.133 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، مقارنة بالعام السابق عليه.



أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن صافى أرباح الشركة فى العام المالى المنتهى بلغ 702 مليون جنيه، بزيادة %183 عن المستهدف، وعن العام المالى السابق عليه بنسبة %106.



أوضح أن الخطط التسويقية التى نفذتها الشركة نجحت فى تحويل خسائر قطاع البضائع، التى بلغت 24.561 مليون جنيه عام 2014/2015، إلى أرباح بلغت 15.533 مليون جنيه، عام 2016/2017، وحقق قطاع البضائع بالشركة ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الآداء والتداول.



أرجع عز الدين أسباب الانتعاشة التى يشهدها قطاع البضائع بالشركة، إلى التعاقدات مع شركات القطاع الخاص، فى مجال تداول الحبوب.



لفت إلى أن تحقيق الشركة طفرة فى الأرباح، رغم تراجع معدلات الوارد فى إطار سياسة الدولة، بترشيد الواردات، نظراً للإصلاحات النقدية، التى اتخذتها الحكومة، وتعويم الجنيه، ارتفاع سعر الدولار، كما تشهد أعداد السفن المترددة على محطة حاويات الشركة ثباتاً ملحوظاً.



أشار إلى أن زيادة مخصصات الخطة الاستثمارية للشركة لهذا العام، التى بلغت 300 مليون جنيه، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لتدعيم أسطول الأوناش والمعدات بالمحطة، من خلال الخطة التسويقية التى انتهجتها الشركة، لتحديث أسطول معداتها لجذب المزيد من الخطوط والخدمات الملاحية الجديدة، لنداء محطة حاويات الشركة.



أوضح أنه بصدد فتح المظاريف الخاصة بمناقصة توريد ونش رصيف عملاق STS بتكلفه 180 مليون جنيه، والتعاقد على شراء 10 جرارات موانئ، وأوناش شوكة، حمولة 3 و5 أطنان، وجار طرح مناقصة جديدة لتوريد أوناش تحميل أرضىReach Stacker لتدعيم حركة تداول الحاويات، ومواجهة الزيادة المتوقعه فى عدد السفن بداية 2018.



أشار إلى أن الشركة تنتظر توريد سيارة إطفاء لتدعيم منظومة الحماية المدنية بالمحطة بلغت تكلفتها الاستثماريه 2 مليون جنيه.



فى سياق متصل أكد عز الدين أن هناك مفاوضات مع خطوط ملاحية للتعامل مع محطة حاويات الشركة، الإعلان عنها فى حينه.



أفاد أن عملاء نتظمين من الخطوط الملاحية، يبلغ 10 خطوط منهم: Cosco، وCMA-CGM وMSCوHapag Lloyd وMaersk وArkas وYML، لافتا إلى أن خطى CGM CMA وOOCL يتصدران قائمة العملاء الرئيسيين بالمحطة من حيث معدلات التداول.



أشار إلى أن المفاوضات مع التحالفات الملاحية، بهدف جذبها للتعامل مع المحطة أصبحت تستغرق وقتاً أطول، مقارنة بالتفاوض مع خط ملاحى واحد، وأن أى تحالف يستهدف فى المقام الأول خفض تكاليف التشغيل، الأمر الذى يتطلب إجماع الآراء بين خطوطه على الخدمات الجديدة والمحطات التى يناديها.



قال إن الشركة تعتزم تثبيت تعريفة التداول بالمحطة العام المقبل، بعد أن شهدت العام الحالى تخفيضات فى تعريفة عدة خدمات تقدمها المحطة.



نفى عز الدين توقف العمل بساحة الحاويات الجديدة تقع على مساحة 172 ألف متر متربع، التى جهزت بأحدث أجهزة الكشف الجمركى والأوناش والمعدات لتطوير الأداء بمحطة الشركة، بهدف جذب عملاء جدد، ومواجهة المنافسة الشرسة بحوض المتوسط.



لفت عز الدين إلى أهمية الإسراع فى تطوير ميناء غرب بورسعيد وفقا لرؤية الشركة، التى تتمثل فى تطوير وتعميق رصيف الحاويات، ليصل طوله إلى 2000 متر، يضم رصيف البترول جنوباً، وعباس شمالاً، والوصول بالغاطس إلى 18 مترًا إلى جانب تعميق دوائر الدوران أمام الرصيف، ليستقبل سفن الحاويات العملاقة، بعد أن أضيفت مساحة 172 ألف متر مربع، إلى ساحات محطة حاويات الشركة لتصبح 572000م2، وافتتاح الساحة الجديدة، وتشغيلها كساحة لتداول الحاويات.