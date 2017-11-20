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استثمار
محيي الدين يدعو لتأسيس صندوق سيادي لتشجيع الاستثمار
الإثنين 20 نوفمبر 2017 10:25 ص
محمود محيي الدين
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محمود محى الدين
هاجر عمران:
دعا الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى تأسيس صندوق سيادى بهدف تعزيز تمويل المشروعات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تأخرت فى هذه الخطوة، ومن ثم يجب تعجيل إنشائه.
وأكد، خلال كلمته بالغرفة الأمريكية للتجارة أمس، أهمية الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وتعزيز الاستثمار فى البنية الأساسية، وزيادة الصادرات.
وكان الدكتور محمود محيى الدين قد قال فى حوار سابق مع «المال» بنهاية شهر مايو الماضى، أن مصر بحاجة لإنشاء صندوقين، الأول لإدارة الأصول المملوكة للدولة، ينظم طريقة عمله تشريع متكامل، وثانى سيادى لإدارة استثمارات الدولة فى الداخل والخارج، لافتاً إلى أن الصندوق الأخير ممكن أن يشكل جزءاً من قوة مصر الناعمة، مؤكداً صعوبة الجمع بين أنشطة الصندوقين فى كيان واحد.
من جهة أخرى قال محيى الدين خلال لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية أمس إن تعيين الأفراد داخل الجهاز الإدارى للدولة لحل مشكلة البطالة واحدة من السيئات الكبرى والأفكار الغبية - وفق تعبيره - إلى جانب علاج عجز الموازنة بتقليص الاستثمارات العامة أو الاستمرار فى دعم الطاقة.
وأكد ضرورة تشغيل الأفراد لمواجهة غلاء الأسعار واتباع سياسة نقدية مناسبة لمواجهة زيادة معدلات التضخم إلى جانب زيادة الإنتاجية.
وقال إن تكلفة الاستمرار فى دعم الطاقة هى تدنى خدمات التعليم والصحة وليس النقود الضائعة فقط، مثنيا على خطوة التعويم.
ودعا إلى الاستفادة من التجربة الكورية فى زيادة الصادرات، ومن اليابان فى ربط الإحصائيات والبيانات بخطط التنمية، قائلا إن العالم يتجه شرقا، وأن هناك دولا مثل الهند وسنغافورة والصين تحقق معدلات نمو عالية، مشيرا إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق التى ترعاها الصين وتضم أكثر من 60 دولة، مؤكدا أن أى دولة لا تعتبر مشروعات مبادرة الحزام والطريق مهمة فهى لديها مشكلة يجب أن تحلها.
استثمار
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