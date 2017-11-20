الدولة تتحمل اشتراكات التأمين الصحي عن 12 مليونا من الأولى بالرعاية

محمد معيط

مها أبوودن:



كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، عن أن الدولة ستتحمل تكلفة اشتراكات التأمين الصحى، عن الفئات الأولى بالرعاية، ومحدودى الدخل.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن هذه الفئات تتمثل فى أصحاب المعاشات التأمينية، وعددهم 6.5 مليون نسمة، و2 مليون من أصحاب المعاشات الضمانية، ومثلهم من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، فضلا عن نحو 1.5 ممن يتقاضون مرتبات لا تكفل لهم سداد الاشتراكات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بعد إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى تتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب.



وأكد أن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش حاليا مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يكفل تغطية شاملة للعلاج للمواطنين، على نحو قريب من النظامين التركى والفرنسى، وهما الأسهل تطبيقا على الحالة المصرية.



وقال إن وفدا من الحكومة قام بدراسة عدد من الأنظمة الصحية الدولية قبل وضع مشروع القانون، لاختيار الأنسب بينها للحالة المصرية، حتى تم الاستقرار على المشروع الحالى.



فى شأن آخر, وبخصوص صعود أسعار البترول عالميا عن مقدرات مشروع موازنة العام المالى الجارى (2018/2017)، أكد «معيط » أنه لا أحد يمكنه توقع إلى أين ستأخذنا أسعار البترول العالمية، خاصة مع الأزمات العربية التى تلوح فى الأفق، من ناحية الشرق السعودى أو الغرب الليبى.



وقفزت أسعار البترول العالمية إلى مستويات أعلى من الـ60 دولارا لبرميل خام برنت، فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، فيما كانت وزارة المالية، قد قدرت سعره فى موازنة العام الجارى بنحو -52 55 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح حدوث زيادة كبيرة فى قيمة فاتورة دعم الوقود، وبالتالى زيادة عجز الموازنة، وقدر «معيط» زيادة -3 4 مليارات جنيه فى قيمة العجز الكلى، مقابل كل دولار زيادة فى أسعار الوقود.



وتبلغ قيمة عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى (2018/2017 )، نحو 370 مليار جنيه، تمثل %9.2 من الناتج المحلى الإجمالى.



وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد ربط فى حواره مع « المال» فى سبتمبر الماضى، بين اتجاه الحكومة لزيادة أسعار المواد البترولية، وتحريك الدعم، وبين 3 أسباب أبرزها، زيادة أسعار البترول عالميا بشكل يضغط على تقديرات الحكومة للعجز الكلى.



يشار إلى أن الحكومة نفذت جزءا كبيرا من برنامج اقتصادى متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، يشمل تحرير أسعار الطاقة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بدأت العام الماضى، فضلا عن تحرير سعر الصرف، وعدد آخر من الإجراءات، فى مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.



وفيما يتعلق بقرض الصندوق، قال «معيط» إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيجتمع خلال الأسبوع الثانى من ديسمبر المقبل، لاتخاذ قرار نهائى بشأن تحويل الدفعة الأولى من الشريحة السنوية الثانية، من قرض الإصلاح الاقتصادى قبل نهاية 2017.