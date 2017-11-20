EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
شاينا شيبنج يعوض الإسكندرية للحاويات عن خسائر حادث الدخيلة
الإثنين 20 نوفمبر 2017 10:09 ص
ميناء الدخيلة للحاويات
أخر الأخبار
ميناء الدخيلة للحاويات
السيد فؤاد ومها يونس:
أعلن اللواء ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، عن انتهاء المفاوضات مع الخط الملاحى كوسكو شاينا شيبنج الصينى، بشأن التعويض العاجل عن الخسائر التى لحقت بأوناش الرصيف التابع للشركة بميناء الدخيلة جراء اصطدام مركب تابعة للخط الملاحى، والتى أسفرت عن تدمير ونشى المحطة.
وأضاف «دراز» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الخط الملاحى وافق على دفع التعويض المالى العاجل عن المكاسب التى فقدتها الشركة، بالإضافة إلى تعويضها بأوناش جديدة بذات مواصفات الأوناش التى لحق بها الضرر ومن ذات الشركة الموردة لهم، مؤكداً أن السفينة لا تزال مُحتجزة لحين الحصول على التعويض المالى المطلوب.
وأشار رئيس مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلى أن الحادث لم يؤثر على نشاط الرصيف بشكل عام، مؤكداً أن كل أوناش المحطة، والبالغة 8، تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم التالى للحادث، منذ دخول مراكب للرصيف وبدء التعامل معها.
وكان قد أشار «دراز» إلى أن الحادث وقع يوم الخميس الماضى جراء اندفاع السفينة «كاسكال بولوسى» التابعة لخط شاينا شيبينج، بسرعة عالية، مما أدى إلى اصطدامها باثنين من أوناش الشركة بالرصيف العملاق، مما نتج عنه تدمير أحدهما بالكامل وحدوث تلفيات بالونش الثانى.
يُشار إلى أن الأوناش التى لحقت بها الأضرار جراء الحادث، وردت للشركة فى مايو 2017، بتكلفة مالية وقدرها 16.9 مليون دولار ضمن خطة لتطوير الأوناش العملاقة ليصبح عددها 10 أوناش، وتعد من النوع سوبر بوست بنماكس تصنيع شركة ZPMC الصينية حمولة 65-75 طنا.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة كوسكو شيناشيبنج الصينية عن إطلاق خدمة جديدة، والمعروفة بخدمة «NET2»، وذلك بالاشتراك مع عدد من الخطوط، تضم يانج مينج، وإيفرجرين، لتعزيز نقل البضائع من شمال أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، واختارت ميناء الدخيلة ضمن تلك الخدمة.
وتضم الخدمة الجديدة التى أعلنت عنها تلك الخطوط كلا من موانئ «لندن، روتردام، هامبورج، أنتويرب، الدار البيضاء بالمغرب، بيريوس باليونان، الدخيلة بمصر، حيفا بإسرائيل، مرسين بتركيا.
وتضم الخدمة 5 سفن، منها 3 تابعة لخط الكوسكو، وسفينة واحدة ليانج مينج، وأخرى لإيفرجرين.
ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى لتلك الخدمة من روتردام فى 26 نوفمبر الحالى، والتى من المقرر أن تربط منطقة شمال أفريقيا وشمال أوروبا ودول البلطيق والدول الأسكندنافية مع الشرق الأوسط، علاوة على منطقة البحر الأسود والبحر الأدرياتيكى.
الموانئ المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا