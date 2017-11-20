المنصور للسيارات تقترب من وكالة بيجو

أحمد شوقى وأحمد على وأحمد عوض ومصطفى طلعت:



قالت مصادر داخل سوق السيارات، إن شركة «المنصور» للسيارات فى طريقها للاستحواذ على وكالة «بيجو»، فى خطوة تأتى بعد استحواذ شركة «بيجو- سيتروين» العالمية على العلامة التجارية «أوبل» من «جنرال موتورز» الأمريكية، وهو الأمر الذى عزز موقف «المنصور» لاقتناص بيجو، فى ظل كونها وكيل «أوبل» فى مصر.



يذكر أن شركة «بيجو – سيتروين» العالمية استحوذت منذ شهور على الوحدة الأوروبية من شركة «جنرال موتورز» الأمريكية، والتى تشمل كلا من «أوبل» الألمانية التى تستحوذ «المنصور» على وكالتها فى مصر بالإضافة إلى «فوكسهول» البريطانية؛ فى صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار يورو، وتم الكشف عن تفاصيل الصفقة خلال مارس 2017.



من جانبها، رفضت «المنصور» التعليق بالنفى أو التأكيد على قرب استحواذها على وكالة «بيجو»، وفقاً لاتصالات «المال» بمسئولى التسويق فى الشركة.



وفى سياق متصل، أعلنت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات – الكيان الأم لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات Capital وكيل بيجو - أمس، عن تلقيها خطابًا من مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد بعدم وجود نية لديها، للاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات فى قطاع السيارات.



وأضافت الشركة أن الإخطار جاء على نحو غير متوقع، خاصة فى ضوء التعاملات القائمة والمراسلات خلال الفترة السابقة، موضحة أنها فى سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوقها فى هذا الشأن.



من جهته، كشف مصدر مسئول بشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، أن شركته تسعى للتفاوض مع مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، لإنهاء أزمة عدم تجديد عقد وكالتها الحصرية لـ«بيجو مصر».



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عقد الوكالة الحصرية سينتهى آخر 2017، مشددًا فى الوقت ذاته على أن «العربية للاستثمارات» ستسلك كل السبل لتجديده.



وأوضح أن استحواذ مجموعة «بى إس إيه» على أحد الخطوط التابعة للعلامة التجارية «أوبل»، بجانب اعتزامها عدم تجديد عقدها مع «العربية للاستثمارات»، لا يرتبط بدخول منافس آخر محلى للحصول على وكالة «بيجو – مصر».

واستنكر أحد مساهمى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات Capital وخبير بسوق السيارات - فضل عدم ذكر اسمه- قيام الشركة العالمية بإنهاء التعاقد المبرم بين الطرفين، موضحًا أن شركته لم تعلم حتى بأسباب فسخ التعاقد.



وأشار إلى تداول أنباء بسوق السيارات بشأن مفاوضات بين الشركة العالمية، وإحدى شركات السيارات المحلية، للاستحواذ على العلامة الفرنسية وفسخ عقد الوكالة الحصرية، مضيفا أن الشركة لم تخل بالتزاماتها فيما يتعلق بخطط التسويق وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.



ونفى أن تكون هناك علاقة بين تراجع مبيعات بيجو محليا وفسخ عقد الوكالة الحصرية، موضحا أن كل العلامات التجارية اﻷخرى تمر بنفس الظروف، كما أن مبيعات بيجو تشهد تحسنا نسبيا مقارنة ببعض العلامات الأوروبية الأخرى.



فيما قال أحد موزعى بيجو إنه ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول قرب شركة المنصور للسيارات من الاستحواذ على وكالة العلامة الفرنسية، مرجحا أن يكون السبب وراء خطوة الشركة الأم هو تراجع مبيعات بيجو فى مصر خلال العام الحالى؛ بحثا عن شريك أفضل.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ بلغ إجمالى مبيعات بيجو نحو 607 سيارات خلال الشهور التسعة اﻷولى من العام الحالى، مقارنة بـ2859 وحدة خلال الفترة نفسها العام الماضى، مسجلة نسبة تراجع %78.7.



وتعتبر المنصور وكيلاً للعلامتين «شيفروليه» و«أوبل» داخل مصر وتستحوذ على %26.3 من المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها، والبالغة 96.2 ألف وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى؛ وسجلت مبيعات «شيفروليه» 21 ألفاً و468 سيارة مقارنة ببيع 32 ألف و890 وحدة أما أوبل فسجلت 3 آلاف و813 مقارنة بـ 6 آلاف و340 سيارة لتتراجع اجمالي مبيعات المنصور بنسبة %355 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ومقارنة بنفس الفترة من 2016 وفق أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات.

