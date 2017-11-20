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أسواق عربية
ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن مواجهة عسكرية مع إيران؟
الإثنين 20 نوفمبر 2017 12:04 ص
عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى
أخر الأخبار
عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى
أحمد الدسوقى:
تمنى عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، ألا تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران والدول العربية خلال الفترة المقبلة.
وأكد خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن التصعيد يأتي دوما من إيران وهي التي صنعت خلايا إرهابية في منطقتنا ومولتها.
ولفت إلى أن الطائفة الشيعية هي جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني لكن حزب الله فرض نفسه على اللبنانيين بدعم إيراني.
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