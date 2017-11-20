ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن مواجهة عسكرية مع إيران؟

أحمد الدسوقى:





‏تمنى عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، ألا تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران والدول العربية خلال الفترة المقبلة.





وأكد خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن التصعيد يأتي دوما من إيران وهي التي صنعت خلايا إرهابية في منطقتنا ومولتها.



