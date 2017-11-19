نرصد تحركات أسعار 7 علامات آسيوية خلال 11 شهرًا

التطور في أسعار تويوتا.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
C-HR
M/T
420
401
-19
-4.5
A/T
510
491
-3.7
A/T F/O
560
551
-9
-1.6
A/T H/L (4WD )
599
587
-12
-2
2
فورتشنر
A/T 2WD
-
924.9
A/T 4WD
760
999.9
239.9
31.6
A/T F/O 4WD
795
1134.9
339.9
42.7
3
أفانزا
A/T H/L
-
375
4
أوريس
A/T
355
395
430
35
6.1
460
500
40
8.7
5
كورولا
300
340
352
12
3.5
412
-8
-1.9
450
463
13
2.9
6
ياريس سيدان
F/O A/T
375
355
-20
-5.3
7
ياريس هاتشباك
A/T H/B Coupe
230
A/T F/O H/B
290
318
28
9.6
ارتفاعات سوزوكي تلامس مستوى 60 ألف جنيه
وصلت ارتفاعات الأسعار بطرازات العلامة اليابانية سوزوكي خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن إلى 60 ألف جنيه فيطراز سويفت الهاتشباك، و40 ألف جنيه لسوزوكي فيتارا، و25 ألف لـ"سياز"، و10 آلاف جنيه لسوزوكي SX4 .
أما سوزوكي ألتو فسجلت انخفاضا بنحو 30.1 ألف جنيه، بعد أن طرحت الشركة عروضا تسويقية للسيارة محدودة الإمكانية بغيةة إنعاش الطلب عليها؛ لتكون "ألتو" بذلك الطراز الوحيد الذي انخفضت أسعاره ضمن مجموعة طرازات "سوزوكي".
ويوضح الجدول التالي تطور أسعار سوزوكي في السوق المحلية منذ يناير 2017 وحتى الآن.
التطور في أسعار سوزوكي.. الأسعار بالألف جنيه
1
SX4
235
345
10
4.2
ارتيجا
3
ألتو
155
124.9
-30.1
-19.4
4
بالينو
-
319.9
5
سويفت
189.9
249.9
60
6
سويفت درايز
220
220
0
7
سياز
260
285
25
8
فيتارا
390
430
40
10.2
9
ميكروباص
122
ثبات اسعار سوبارو XV باستثناء الفئة الثانية
شهدت أسعار السيارة سوبارو XVاستقرارًا شبه تام خلال الفترة منذ يناير 2017 وحتى الآن؛ حيث استقرت الفئة الأولى من السيارة عند 420 ألف جنيه تقريبا والفئة الأعلى عند 500 ألف.
أما الفئة الثانية من سوبارو XV فسجلت ارتفاعا في الأسعار بقيمة 300 ألف جنيه.
وفقدت سوبارو XV خلال العام الجاري حصة كبيرة من حصتها السوقية لتستقر مبيعاتها عند 651 وحدة مقابل 1954 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بتراجع1303 سيارة بنسبة انخفاض 66.7%.
التطور في أسعار BYD.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
سوبارو XV
1.6 A/T
420
1.6 A/T F/O
450
480
30
6.6
1.6 A/T H/L
500
الانخفاض يخيم على طرازات كيا
شهدت أسعار العلامة الكورية كيا تراجعا خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بما يتراوح بين 1.2 و15.4%؛ باستثناء كيا كارنافال التي استقرت أسعارها بشكل تام. وتراوحت قيم الانخفاضات بين 5.9 و52.9 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار كيا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.
التطور في أسعار كيا.. الأسعار بالألف جنيه
ريو
A/T LX FL
332.9
-14.9
HB A/T FL
333.9
319
A/T EX FL
342.9
328
-4.3
HB EX SRF FL
343.9
329
HB F/O H/L FL
363.9
349
-4.1
2
سول
A/T EX
399.9
384
-15.9
-4
A/T F/O EX
419.9
404
-3.8
449.9
434
-3.5
سورنتو
1700
سييد
HB A/T LX FL
369.9
365
-4.9
-1.3
SW A/T LX FL
379.9
375
HB A/T HL FL
395
-1.2
SW A/T HL FL
409.9
405
سيراتو
A/T LX
290
-52.9
-15.4
362.9
320
-42.9
-11.8
A/T EX Plus
325
A/T EX SRF
382.9
-37.9
-9.9
370
-29.9
-7.5
كارنافال
A/T H/L 8 Seats
1550
A/T H/L 11 Seats
1650
بيكانتو
244.9
232
-12.9
259.9
247
-5
8
كارينز
474.9
459
-3.3
504.9
489
-3.1
9
سبورتاج
489.9
469.9
A/T LX F/O
509.9
-3.9
539.9
519.9
579.9
559.9
-3.4
A/T GT 4WD
679.9
659.9
-2.9
17 ألف جنيه تراجعا لأسعار لادا جرانتا
تراجعت أسعار السيارة الروسية لادا جرانتا في مصر بواقع 15 ألف جنيه للفئة المانيوال المستوردة كما تراجعت الفئة الأوتوماتيك المستوردة من السيارة بواقع 17 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.
ولم تطرح شركة الأمل للسيارات وكيل لادا موديل 2018 من النسخة المستوردة من السيارة حتى الآن لكنها قامت بطرح النسخة المجمعة محليا والتي يصل سعرها إلى 142 ألف جنيه.
وتم طرح موديل 201 8من لادا جرانتا المجمعة محليا رسميا على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي. ويوضح الجدول التالي تطور أسعار السيارة الروسية.
التطور في أسعار لادا جرانتا.. الأسعار بالألف جنيه
لادا جرانتا
مانيوال- تجميع مصر 2018
142
مانيوال روسي
160
145
-15
-9.3
أوتوماتيك روسي
190
173
-17
-8.9
12.8% تراجعا لأسعار بي واي دي F3
سجلت النسخة الأوتوماتيك من السيارة BYD L3 المجمعة بخطوط إنتاج الأمل لصناعة السيارات تراجعًا في الأسعار بنسبة 12.8% لتهبط إلى مستوى 170 ألف جنيه مقابل 195 ألف.
أما سعر النسخة الأوتوماتيك من BYD F3 فيبلغ حاليا 147 ألف جنيه. وكانت معارض العلامة الصينية في مصر تضم خلال يناير الماضي النسختين المانيوال من السيارتين لكنهما اختفيا حاليا بشكل شبه كامل ليتم التركيز على تسويق النسختين المزودتين بناقل الحركة الأوتوماتيك. ويوضح الجدول المرفق معدلات التغير في سيارات BYD.
F3
مانيوال
153
اوتوماتيك/ جي ال اكس اي
147
L3
اوتوماتيك
195
170
-25
-12.8
175
15 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار إم جي 750
شهدت أسعار السيارة إم جي 750 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 15 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن لتصل الفئة الأولى من السيارة إلى 225 ألف جنيه فيما تصل الفئة الثانية منها إلى 250 ألف جنيه.
ولم يعد للعلامة التجارية طرازات أخرى مطروحة في السوق المحلية في ظل أحاديث عن أزمة تتعلق بالتوكيل في مصر والشركة المستحوذة عليه. وحتى بداية العام الجاري كان للعلامة التجارية في مصر أكثر من طراز حيث كانت القائمة مشتملة على كل من MG3 وإم جي كروس أوفر وإم جي 5 وإم جي 350 بالإضافة إلى إم جي 750.
التطور في أسعار إم جي.. الأسعار بالألف جنيه
إم جي 750
1.8 A/T
210
225
15
7.1
2.5 A/T
250
6.4