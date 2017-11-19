نرصد تحركات أسعار 7 علامات آسيوية خلال 11 شهرًا

أحمد شوقي:





مرت عمليات تسعير السيارات خلال العام الجاري بالعديد من التقلبات؛ فمع بداية العام انهمكت كافة الشركات في تبني زيادات سعرية مستمرة على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016؛ بغرض تعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي أيضًا.





وقبل نهاية فبراير 2017؛ كان السوق مع موعد مع انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية؛ لتتسابق الشركات في طرح عروضها الترويجية التي اشتملت على تخفيضات سعرية وهدايا وتراخيص وصيانات مجانية فضلا عن تسهيلات في السداد. كانت هذه العروض بمثابة المنفذ امام شركات السيارات للخروج من عنق الزجاجة عبر إنعاش المبيعات في ظل حالة من الركود الخانق.





لكن الجنيه تراجعت قيمته مرة أخرى أمام العملاتالأجنبية لتبدأ الشركات مرة أخرى في مسلسل زيادات تدريجية شبه شهرية بالنسبة لبعض الطرازات؛ حتى فوجئ السوق بأزمة نقص المعروض مع مطلع الربع الرابع من 2017؛ لتشتعل في السوق ظاهرتا الأوفر برايس وقوائم الحجز الممتدة لعدة أسابيع أو أشهر. استغلت بعض شركات السيارات هذه الأوضاع لتتسابق في رفع اسعارها.





فيما يلي رصد لتغيرات الأسعار بسيارات 7 علامات تجارية آسيوية؛ منها 3 علامات يابانية وعلامة كورية وأخرى روسية بالإضافة إلى علامتين صينتين. وقد استمت هذه السيارات بنوع من الاستقرار النسبي مع ارتفاعات أو انخفاضات محدودة في بعض الطرازات باستثناء عدد محدود من السيارات التي شهدت تحركات كبيرة.





ويعني هذا الثبات في الأسعار أن الشركات قد تمكن بشكل كبير من لاعودة إلى مستويات الأسعار التي كانت سائدة في يناير؛ بمعنى أنها تجاوزت التخفيضات التي طرحتها مع نهاية الربع الأول من 2017 والتي وصلت أحيانا إلى 100 ألف للسيارة. ويستبعد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إمكانية استغلال الوكلاء لأزمة نقص المعروض في السوق والأوفر برايس لرفع اسعار السيارات موضحا أن هذه الزيادات نتيجة لطرح الموديلات الخاصة بعام 2018 وما تشتمله من تعديلات وتصميمات جديدة؛ موضحا أن الموديلات الجديدة تتسبب في زيادة الأسعار بنحو 10%.





أسعار تويوتا تتراوح بين الصعود والهبوط





شهدت أسعار العلامة اليابانية تويوتا خلال الفترة منذ يناير 2017 وحتى الآن تأرجحا بين الصعود لبعض الطرازات والفئات مقابل تراجع طرازات وفئات أخرى؛ فقد تراجعت تويوتا C-HR بما يتراوح بين 9 و12 ألف جنيه مقابل ارتفاع تويوتا فورتشنر بما يتراوح بين 240 و340 ألف جنيه؛ بسبب طرح الجيل الجديد من السيارة اليابانية عقب بدء تجميعه في مصانع الشركة العربية الأمريكية منذ أشهر قليلة.





وكذلك ارتفعت أوريس بما يتراوح بين 6.1 و8.7% كما ارتفعت ياريس هاتشباك بواقع 9.6% مقابل تراجع النسخة السيدان من السيارة بواقع 5.3%؛ فيما صعدت فئتان من تويوتا كورولا بما يتراوح بين 1.9 و2.9% مقابل صعود فئة أخرى بنسبة 3.5%.



