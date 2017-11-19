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سيــارات

نرصد تحركات أسعار 7 علامات آسيوية خلال 11 شهرًا

بورش 911
بورش 911
بورش 911

أحمد شوقي:

مرت عمليات تسعير السيارات خلال العام الجاري بالعديد من التقلبات؛ فمع بداية العام انهمكت كافة الشركات في تبني زيادات سعرية مستمرة على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016؛ بغرض تعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي أيضًا.

وقبل نهاية فبراير 2017؛ كان السوق مع موعد مع انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية؛ لتتسابق الشركات في طرح عروضها الترويجية التي اشتملت على تخفيضات سعرية وهدايا وتراخيص وصيانات مجانية فضلا عن تسهيلات في السداد. كانت هذه العروض بمثابة المنفذ امام شركات السيارات للخروج من عنق الزجاجة عبر إنعاش المبيعات في ظل حالة من الركود الخانق.

لكن الجنيه تراجعت قيمته مرة أخرى أمام العملاتالأجنبية لتبدأ الشركات مرة أخرى في مسلسل زيادات تدريجية شبه شهرية بالنسبة لبعض الطرازات؛ حتى فوجئ السوق بأزمة نقص المعروض مع مطلع الربع الرابع من 2017؛ لتشتعل في السوق ظاهرتا الأوفر برايس وقوائم الحجز الممتدة لعدة أسابيع أو أشهر. استغلت بعض شركات السيارات هذه الأوضاع لتتسابق في رفع اسعارها.

فيما يلي رصد لتغيرات الأسعار بسيارات 7 علامات تجارية آسيوية؛ منها 3 علامات يابانية وعلامة كورية وأخرى روسية بالإضافة إلى علامتين صينتين. وقد استمت هذه السيارات بنوع من الاستقرار النسبي مع ارتفاعات أو انخفاضات محدودة في بعض الطرازات باستثناء عدد محدود من السيارات التي شهدت تحركات كبيرة.

ويعني هذا الثبات في الأسعار أن الشركات قد تمكن بشكل كبير من لاعودة إلى مستويات الأسعار التي كانت سائدة في يناير؛ بمعنى أنها تجاوزت التخفيضات التي طرحتها مع نهاية الربع الأول من 2017 والتي وصلت أحيانا إلى 100 ألف للسيارة. ويستبعد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إمكانية استغلال الوكلاء لأزمة نقص المعروض في السوق والأوفر برايس لرفع اسعار السيارات موضحا أن هذه الزيادات نتيجة لطرح الموديلات الخاصة بعام 2018 وما تشتمله من تعديلات وتصميمات جديدة؛ موضحا أن الموديلات الجديدة تتسبب في زيادة الأسعار بنحو 10%.

أسعار تويوتا تتراوح بين الصعود والهبوط

شهدت أسعار العلامة اليابانية تويوتا خلال الفترة منذ يناير 2017 وحتى الآن تأرجحا بين الصعود لبعض الطرازات والفئات مقابل تراجع طرازات وفئات أخرى؛ فقد تراجعت تويوتا C-HR بما يتراوح بين 9 و12 ألف جنيه مقابل ارتفاع تويوتا فورتشنر بما يتراوح بين 240 و340 ألف جنيه؛ بسبب طرح الجيل الجديد من السيارة اليابانية عقب بدء تجميعه في مصانع الشركة العربية الأمريكية منذ أشهر قليلة.

وكذلك ارتفعت أوريس بما يتراوح بين 6.1 و8.7% كما ارتفعت ياريس هاتشباك بواقع 9.6% مقابل تراجع النسخة السيدان من السيارة بواقع 5.3%؛ فيما صعدت فئتان من تويوتا كورولا بما يتراوح بين 1.9 و2.9% مقابل صعود فئة أخرى بنسبة 3.5%.

ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار تويوتا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.

التطور في أسعار تويوتا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

C-HR

M/T

420

401

-19

-4.5

A/T

510

491

-19

-3.7

A/T F/O

560

551

-9

-1.6

A/T H/L (4WD )

599

587

-12

-2

2

فورتشنر

A/T 2WD

-

924.9

-

-

A/T 4WD

760

999.9

239.9

31.6

A/T F/O 4WD

795

1134.9

339.9

42.7

3

أفانزا

A/T H/L

-

375

-

-

4

أوريس

A/T

355

-

-

-

A/T F/O

395

430

35

6.1

A/T H/L

460

500

40

8.7

5

كورولا

M/T

-

300

-

-

A/T

340

352

12

3.5

A/T F/O

420

412

-8

-1.9

A/T H/L

450

463

13

2.9

6

ياريس سيدان

F/O A/T

375

355

-20

-5.3

7

ياريس هاتشباك

A/T H/B Coupe

-

230

-

-

A/T F/O H/B

290

318

28

9.6

 

ارتفاعات سوزوكي تلامس مستوى 60 ألف جنيه

وصلت ارتفاعات الأسعار بطرازات العلامة اليابانية سوزوكي خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن إلى 60 ألف جنيه فيطراز سويفت الهاتشباك، و40 ألف جنيه لسوزوكي فيتارا، و25 ألف لـ"سياز"، و10 آلاف جنيه لسوزوكي SX4 .

أما سوزوكي ألتو فسجلت انخفاضا بنحو 30.1 ألف جنيه، بعد أن طرحت الشركة عروضا تسويقية للسيارة محدودة الإمكانية بغيةة إنعاش الطلب عليها؛ لتكون "ألتو" بذلك الطراز الوحيد الذي انخفضت أسعاره ضمن مجموعة طرازات "سوزوكي".

ويوضح الجدول التالي تطور أسعار سوزوكي في السوق المحلية منذ يناير 2017 وحتى الآن.

التطور في أسعار سوزوكي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

SX4

235

345

10

4.2

2

ارتيجا

-

230

-

-

3

ألتو

155

124.9

-30.1

-19.4

4

بالينو

-

319.9

-

-

5

سويفت

189.9

249.9

60

31.6

6

سويفت درايز

220

220

0

0

7

سياز

260

285

25

9.6

8

فيتارا

390

430

40

10.2

9

ميكروباص

-

122

-

-

 

ثبات اسعار سوبارو XV  باستثناء الفئة الثانية

شهدت أسعار السيارة سوبارو XVاستقرارًا شبه تام خلال الفترة منذ يناير 2017 وحتى الآن؛ حيث استقرت الفئة الأولى من السيارة عند 420 ألف جنيه تقريبا والفئة الأعلى عند 500 ألف.

أما الفئة الثانية من سوبارو XV  فسجلت ارتفاعا في الأسعار بقيمة 300 ألف جنيه.

وفقدت سوبارو XV خلال العام الجاري حصة كبيرة من حصتها السوقية لتستقر مبيعاتها عند 651 وحدة مقابل 1954 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بتراجع1303 سيارة بنسبة انخفاض 66.7%.

التطور في أسعار BYD.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

سوبارو XV

1.6 A/T

420

420

0

0

1.6 A/T F/O

450

480

30

6.6

1.6 A/T H/L

500

500

0

0

 

 

الانخفاض يخيم على طرازات كيا

شهدت أسعار العلامة الكورية كيا تراجعا خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بما يتراوح بين 1.2 و15.4%؛ باستثناء كيا كارنافال التي استقرت أسعارها بشكل تام. وتراوحت قيم الانخفاضات بين 5.9 و52.9 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار كيا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.

التطور في أسعار كيا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

ريو

A/T LX FL

332.9

318

-14.9

-4.5

HB A/T FL

333.9

319

-14.9

-4.5

A/T EX FL

342.9

328

-14.9

-4.3

HB EX SRF FL

343.9

329

-14.9

-4.3

HB F/O H/L FL

363.9

349

-14.9

-4.1

2

سول

A/T EX

399.9

384

-15.9

-4

A/T F/O EX

419.9

404

-15.9

-3.8

A/T H/L

449.9

434

-15.9

-3.5

3

سورنتو

A/T

1700

-

-

-

A/T H/L

-

1700

-

-

4

سييد

HB A/T LX FL

369.9

365

-4.9

-1.3

SW A/T LX FL

379.9

375

-4.9

-1.3

HB A/T HL FL

399.9

395

-4.9

-1.2

SW A/T HL FL

409.9

405

-4.9

-1.2

5

سيراتو

A/T LX

342.9

290

-52.9

-15.4

A/T EX

362.9

320

-42.9

-11.8

A/T EX Plus

-

325

-

-

A/T EX SRF

382.9

345

-37.9

-9.9

A/T H/L

399.9

370

-29.9

-7.5

6

كارنافال

A/T H/L 8 Seats

1550

1550

0

0

A/T H/L 11 Seats

1650

1650

0

0

7

بيكانتو

A/T

244.9

232

-12.9

-5.3

A/T H/L

259.9

247

-12.9

-5

8

كارينز

A/T EX

474.9

459

-15.9

-3.3

A/T H/L

504.9

489

-15.9

-3.1

9

سبورتاج

A/T LX

489.9

469.9

-20

-4.1

A/T LX F/O

509.9

489.9

-20

-3.9

A/T EX

539.9

519.9

-20

-3.7

A/T H/L

579.9

559.9

-20

-3.4

A/T GT 4WD

679.9

659.9

-20

-2.9

 

17 ألف جنيه تراجعا لأسعار لادا جرانتا

تراجعت أسعار السيارة الروسية لادا جرانتا في مصر بواقع 15 ألف جنيه للفئة المانيوال المستوردة كما تراجعت الفئة الأوتوماتيك المستوردة من السيارة بواقع 17 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.

ولم تطرح شركة الأمل للسيارات وكيل لادا موديل 2018 من النسخة المستوردة من السيارة حتى الآن لكنها قامت بطرح النسخة المجمعة محليا والتي يصل سعرها إلى 142 ألف جنيه.

وتم طرح موديل 201 8من لادا جرانتا المجمعة محليا رسميا على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي. ويوضح الجدول التالي تطور أسعار السيارة الروسية.

التطور في أسعار لادا جرانتا.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

لادا جرانتا

مانيوال- تجميع مصر 2018

-

142

-

-

مانيوال روسي

160

145

-15

-9.3

أوتوماتيك روسي

190

173

-17

-8.9

 

 

12.8% تراجعا لأسعار بي واي دي F3

سجلت النسخة الأوتوماتيك من السيارة BYD L3 المجمعة بخطوط إنتاج الأمل لصناعة السيارات تراجعًا في الأسعار بنسبة 12.8% لتهبط إلى مستوى 170 ألف جنيه مقابل 195 ألف.

أما سعر النسخة الأوتوماتيك من BYD F3 فيبلغ حاليا 147 ألف جنيه. وكانت معارض العلامة الصينية في مصر تضم خلال يناير الماضي النسختين المانيوال من السيارتين لكنهما اختفيا حاليا بشكل شبه كامل ليتم التركيز على تسويق النسختين المزودتين بناقل الحركة الأوتوماتيك. ويوضح الجدول المرفق معدلات التغير في سيارات BYD.

التطور في أسعار BYD.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

F3

مانيوال

153

-

-

-

اوتوماتيك/ جي ال اكس اي

-

147

-

-

2

L3

اوتوماتيك

195

170

-25

-12.8

مانيوال

175

-

-

-

 

15 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار إم جي 750

شهدت أسعار السيارة إم جي 750 ارتفاعًا في الأسعار بقيمة 15 ألف جنيه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن لتصل الفئة الأولى من السيارة إلى 225 ألف جنيه فيما تصل الفئة الثانية منها إلى 250 ألف جنيه.

ولم يعد للعلامة التجارية طرازات أخرى مطروحة في السوق المحلية في ظل أحاديث عن أزمة تتعلق بالتوكيل في مصر والشركة المستحوذة عليه. وحتى بداية العام الجاري كان للعلامة التجارية في مصر أكثر من طراز حيث كانت القائمة مشتملة على كل من MG3 وإم جي كروس أوفر وإم جي 5 وإم جي 350 بالإضافة إلى إم جي 750.

التطور في أسعار إم جي.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

إم جي 750

1.8 A/T

210

225

15

7.1

2.5 A/T

235

250

15

6.4



 

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