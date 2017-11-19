خسائر 6 بورصات عربية بقيادة الإمارات بسبب توترات المنطقة

البورصة العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى وسط تعاملات متواضعة، بينما صعد مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين فقط، بنسب ضعيفة للغاية .



وتعود الخسائر إلى القلق من عدم الاستقرار في لبنان وإمكانية إجراء سعودي قوي ضد إيران والمخاوف من الحملة على الفساد التى تقودها السعودية



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بأكثر من 1.1 % لينزل إلى 3423 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2 % وانخفض سعر سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 3.6 % .



وخسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنفس النسبة ليرتد إلى 4279 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.6 % في تداول هزيل للغاية بينما انخفض سعر سهم شركة دانة غاز التي تسعى لتفادي سداد مستحقات صكوك أصدرتها من خلال الإعلان عن عدم صلاحيتها بحوالى 4.2 % .



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8 % ليسجل 13742 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.7 % لينخفض إلى 6262 نقطة.



ونزل مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليستقر عند 6872 نقطة وهبط سعر سهم مجموعة الطيار للسفر ومؤسسها من بين المحتجزين في التحقيق المتعلق بالفساد، 5.2 % لترتفع خسائره منذ الإعلان عن الحملة على الفساد قبل أسبوعين إلى 31 % وتراجع سعر سهم مجموعة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال من بين المحتجزين أيضا بأكثر من 3.1 % .



وانخفض مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2 % ليهبط إلى 5097 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليرتفع إلى 1272 نقطة.



وكسب مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 7828 نقطة رغم تراجع سعر سهم شركة ازدان للتطوير العقاري الذي خفضت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات المستثمرين تصنيفه الائتمانى إلى عالي المخاطر الأسبوع الماضي لتبلغ خسائره منذ بداية العام حوالى 56 % .





