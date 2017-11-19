الذويخ: حزمة مالية من الكويت لتنمية مدن القناة

محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة



«نصر» توقع اتفاقيتين مع الصندوق الكويتى بمليار جنيه لشمال سيناء



أحمد عاشور:



كشف محمد صالح الذويخ، السفير الكويتى فى مصر، أن بلاده تعتزم ضخ حزمة مالية جديدة، لتنفيذ مشروعات تنموية فى مدن القناة.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن التمويلات التى رفض تحديد حجمها، سيتم توفيرها من خلال قروض ميسرة للغاية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماما واسعا من المستثمرين الكويتيين للاستثمار فى العقارات، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.



فى سياق متصل، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أمس، اتفاقيتين مع عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بنحو مليار جنيه (ما يعادل 17.5 مليون دينار كويتى) ، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى الكويت.



وأوضحت الوزيرة فى بيان، أن الاتفاقية الأولى، تتعلق بتمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش، بقيمة 12.5 مليون دينار كويتى، فى إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية سيناء.



وقالت إن المشروع يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بالعريش لتتواكب مع التزايد السكانى بالمدينة حتى عام 2037، مما يساهم فى رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة سواء السكنية أو السياحية، ويأتى هذا التمويل فى إطار البرنامج التمويلى الذى يساهم به الصندوق الكويتى، والتى يبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار، على مدار ثلاث سنوات لتمويل مشروعات برنامج تنمية سيناء.



وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية : هى ملحق لاتفاقية تمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء بقيمة 5 ملايين دينار كويتى، ويستهدف المشروع إحداث أثر تنموى واجتماعى مستدام فى مصر بصفة عامة، وشمال سيناء بصفة خاصة، ويأتى ضمن برنامج الحكومة لتنمية سيناء، وسيترتب عليه توفير فرص العمل لشباب الخريجين، وإتاحة الفرصة لإنشاء مجتمع سكنى بالمنطقة لرفع المستوى الحضارى وتنمية البيئة السيناوية والمجتمعية، عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن مساعدة المزارعين بتحسين الصرف بأراضيهم وتسهيل نقل محاصيلهم إلى الأسواق، وتسهيل مرور الأسمدة والمبيدات وزيادة الثروة الحيوانية، علاوة على توفير فرص عمل لأكثر من 5000 شخص وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

