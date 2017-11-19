إدارة شركة "العبور للنسيج والملابس والصباغة"

تراجع اﻷسعار مرهون بانخفاض "الدولار" لحاجز 14 و15 جنيها



أحمد عوض



قال سمير الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة "العبور للنسيج والملابس والصباغة" بالمحلة الكبرى، إن شركته قررت تخفيض معدلات اﻷنتاج بنسبة 70% خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المبيعات.



وأوضح في تصريحات لـ"المال"، أن التحدي اﻷكبر لمصنعي الغزل والنسيج خلال الوقت الراهن، يكمن فى ارتفاع تكلفة الإنتاج - التي تشهد ارتفاعا غير مسبوقاً؛ مؤكدًا أن الغالبية العظمى من مصانع الغزل والنسيج، أصبحت غير قادرة على تحمل تفاقم اﻷعباء والأزمات التى تنتاب القطاع.



وكشف الغنام، عن أن شركته إلى تخفيض حجم العمالة إلى ما يقارب 100 عامل بدلاً من 400؛ تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، فضلا عن أن عددًا من مصانع الغزل والنسيج؛ قررت وقف اﻷنتاج بمؤقتًا، لحين وضوح الرؤية وأزالة التحديات التى تنتاب القطاع.



ورهن رئيس مجلس إدارة "العبور للنسيج والملابس والصباغة" - إنخفاض أسعار منتجاته، فى حالة هبوط أسعار الصرف إلى مستويات تتراوح ما بين 14 و15 جنيها - وانعكاسها على تكلفة اﻷنتاج بالتراجع.