إلى متى يظل تلاميذ مصر بلا وجبات مدرسية؟

رئيس هيئة سلامة الغذاء: ليس هناك توقيت محدد.. وننتظر فحص كل المصانع

مدير برنامج الحق في الصحة: مهمة لمواجهة نقص الوزن وبطء النمو لدى الأطفال

الفاو: تحسن من صحة التلاميذ وتساعد على وقف التسرب من التعليم

برلماني من أسيوط: فوجئت بقرار المحافظ بإعدام البسكويت وإطعامه للماشية

النائب عمرو الجوهري: طالبت بصرف مقابل مادي كبديل لأولياء الأمور لحين استئنافها





أحمد شوقي – الصاوي أحمد – ياسمين فواز:

في مارس الماضي قررت وزارة التربية والتعليم وقف توزيع جميع الوجبات المدرسية في مختلف أنحاء الجمهورية بعد تعرض عدد واسع من التلاميذ لحالات تسمم في عدة محافظات، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لا تزال هيئة سلامة الغذاء، التي تأسست في يوليو الماضي تتولى عمليات المراجعة والفحص الفني لمنتجات المصانع التي تعاقدت مع الوزارة لتوريد الوجبات المدرسية.

وكانت الوجبة المدرسية تتكون من قطعة جبن وخبز، بالإضافة إلى بسكويت، وقطعة حلاوة، وفطيرة، وذلك بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي، وتقتصر على البسكويت والفطائر بمحافظات الوجه البحري، بخلاف وجبات مطهوة بالمدارس الداخلية.

وفيما تمثل الوجبة المدرسية أحد عوامل جذب الطلاب للذهاب إلى المدارس، خاصة بالمناطق الفقيرة التي تعاني من تسرب التلاميذ كمحافظات الصعيد، لم تكشف الحكومة حتى الآن عن أي بدائل للوجبات المدرسية، كما لم تحدد موعدا لاستئنافها.

وقال حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، التي تتولى الفحص الفني للمصانع المنتجة للوجبات، أن الهيئة لم تنته حتى الآن من فحص جميع المصانع الخاصة بإنتاج الوجبات المدرسية، مؤكدا عدم وجود توقيت محدد لذلك، وذكر لـ"المال" أن وزارة التربية والتعليم توافيهم كل 3 أيام ببيانات مصنع أو أكثر كي تخص للفحص، مشيرا إلى أن الوزارة لها شروط مبدئية يجب توافرها في تلك المصانع.

وتابع: "لا أعلم توقيتًا محددًا لاستئناف الوجبات.. لن يتم ذلك قبل أن نصدر تقريرا يشمل كل المصانع المتعاقدة مع وزارة التعليم".

وتقول منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة "فاو"، على موقعها الإلكتروني، إن تقديم الوجبات الخفيفة الصحية في المدارس يحسن من صحة التلاميذ، كما تساعد برامج التغذية المدرسية في المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في محاربة سوء التغذية، فضلا عن أنها وسيلة لجذب التلاميذ إلى المدارس.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان قد استقبل جوزيه جرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الفاو، خلال مارس الماضي، قبل أيام من قرار وقف توزيع الأغذية المدرسية، وقال المتحدث باسم الرئاسة حينها إن اللقاء تناول سبل دعم المنظمة الدولية في مجال تحسين نظام التغذية المدرسية في مصر.

وكانت الوجبة المدرسية تغطي نحو 13,5 مليون تلميذ، بتمويل حكومي يصل إلى 957 مليون جنيه، بخلاف تمويلات أخرى يتيحها الشركاء من الاتحاد الأوروبي لذات الغرض، بينما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في سبتمبر الماضي، بأن برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2017/2018 يستهدف أكثر من 10 ملايين تلميذ في مراحل رياض الاطفال والابتدائي، إلى جانب تلاميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدارس الداخلية، بتكلفة إجمالية مليار و100 مليون جنيه.

من جهته، طالب علاء غنام، مدير ببرنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسرعة توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب مرة أخرى، لأهميتها بالنسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في القرى والمحافظات الأكثر فقرا، سواء في الريف أو محافظات الصعيد.

وأشار إلى أهمية برامج التغذية المدرسية لمواجهة المشكلات الصحية التي يعاني منها الطلاب، مثل نقص الوزن وبطء النمو وقصر القامة وضعف البنية الجسمانية.

ولفت إلى أنه في حالة ظهور حالات فساد في إعداد وتوزيع الوجبات المدرسية فإنه يجب التعامل مع هذه الحالات في نطاقها الضيق؛ من خلال وقف التوزيع لحين التأكد من انطباق المعايير الصحية؛ مؤكدا أن إلغاء الوجبات المدرسية بشكل عام لا يمكن أن يكون حلًا خاصة أن الموازنة العامة للدولة ترصد مخصصات لتمويل هذه الوجبات بشكل سنوي.

وتباينت ردود أفعال عدد من نواب المحافظات علي تصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء بشأن وقف الوجبات المدرسية لحين صدور تقرير الهيئة مابين مؤيد ومعارض للقرار.

وقال النائب إبراهيم الناظر، عن محافظة أسيوط، إن الفحص الفني للمصانع الموردة للوجبات المدرسية خطوة كان يجب أن تتخذ قبل بداية العام الدراسي وليس الآن.

وأوضح أنه فوجئ بصدور قرار من المحافظ قبل نهاية الأسبوع الماضي بإعدام بسكويت المدارس المتاح للمحافظة من الموسم الدراسي الماضي، وفرمه واستخدامه في إطعام الماشية.

فيما رأي النائب تادرس قلدس عن محافظة المنيا، أن القرار صائب، رافضا توجيه اللوم لوزير التعليم في عدم إجراء خطوات استباقية قبل انطلاق العام الدراسي، قائلا: "الأمن والسلامة أهم من السرعة".

وطالب النائب عمرو الجوهرى، عن دائرة الساحل، بصرف قيمة الوجبة المدرسية إلي كل ولي أمر من قبل المدرسة، طوال فترة توقف الوجبات المدرسية، قائلا: "صرف قيمة الوجبة يضمن تقديم الأسرة لطفلها وجبة بديلة لضمان نشأة ونمو الطالب علي النهج الصحي المتوازن".

وأضاف الجوهرى أنه كان من الأولي أن يصدر قرار الفحص الفني لمصانع الوجبات المدرسية قبل العام الدراسي وليس مع نهايته كما يحدث الآن، مؤكدا أنه لا ذنب للطالب في حرمانه من وجبته التي يعتمد عليها عدد كبير منهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن حاليا من ارتفاع الأسعار.

من ناحيته، كشف النائب سمير غطاس، من دائرة مدينة نصر، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن فساد التغذية المدرسية بوزارة التعليم والزراعة، مضيفا أنه تم غلق ٩ مصانع تابعة لوزارة الزراعة كانت تتنتج وجبات صحية وصالحة للطلاب في المدارس، إلا أنه تم غلقها لصالح التجار الموردين لتلك الوجبات في المدارس، وطالب النائب بمناقشة الطلب في اللجنة المختصة.

ودافع النائب جمال عبد العال، من محافظة قنا، عن القرار، قائلا: "إنه يهدف إلى حماية الطلاب من الأمراض والتأكد من سلامة ما يتم تقديمه إليهم".

ودعا هيئة سلامة الغذاء ووزارة التعليم بسرعة إصدار تقريرها، للتعجيل بصرف الوجبات الدراسية للطلاب قبل انتهاء العام الدراسي.

وانتقد النائب سلامة القيعي عن محافظة شمال سيناء القرار، قائلا: "لماذا لم يتم الاستعداد للعام الدراسي مسبقا وإجراء الفحص الفني للمصانع.. لطالب هو من يدفع الثمن".