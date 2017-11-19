مواجهة بين مؤيد ومعارض لقانون التنظيم النقابي

إيمان عوف



الكثير من الجدل يدور خلال الفترة الراهنة حول قانون التنظيم النقابي الذي كان من المقرر إقراره اليوم، لولا عدم اكتمال النصاب القانوني بالبرلمان.



زاد من الجدل حالة الانقسام التي شهدتها الحركة النقابية المستقلة خلال الأيام القليلة الماضية التي تغير موقف جزء منها لتأييد القانون والخروج باتفاقية وبيان بعد لقاء جمع بين وفد منظمة العمل الدولية والاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر، وعدد من ممثلي النقابات المستقلة، وهو اتفاق أثار الكثير من اللغط خلال الايام القليلة الماضية.



المال أجرت حوار وجها لوجه بين مؤيد لما أطلق عليه التوافق بين النقابات بكافة أطيافها ورافض لهذا التوافق معتبرا أن صدور القانون بصيغته الحالية بمثابة انتهاك جديد يضاف لتاريخ الحركة النقابية العمالية في مصر.



محمد أحمد سالم: رئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات الدلتا





س: هل سيتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء؟



هذا الأمر سينظر فيه باجتماع لجنة الخبراء غدا الاثنين بعد نظر تقرير لجنة المعايير عن دراستها للحالة المصرية الذي تم خلال الفترة من 13 والى 17 الجاري والتقى فيه وفد المنظمة بكافة الإطراف، وكل الإطراف أعلنت رأيها واعتراضاتها، وهذه اللجنة أحد أجهزة المنظمة التي تتولى تقييم حالة كل دولة وتوافقها مع المعايير الدولية ولست ممن يتمنون استمرار مصر على القائمة لان الإضرار الناجمة عن ذلك سيدفع العمال ثمنها قبل غيرهم.





س: ما الذي دفعك لتغيير موقفك من رفض قانون النقابات؟ لاسيما وأنك كنت من ضمن المشاركين في وفد النقابات المستقلة التي أعلنت رفضها للقانون؟





هناك العديد من الاسباب من بينها أنه لو استمرت حالة الرفض لن يخرج القانون إلى النور، وهذا ليس في مصلحة النقابات المستقلة التي تتآكل يوما بعد يوم ، بفضل حالة اللاقانون التي نعيشها منذ 6 سنوات، واستحالة أن يخرج قانون متوافق عليه بنسبة 100%، في ظل الحالة التي تعيشها مصر



والحكومة لديها محاذير وتخوفات، وكذلك رجال الأعمال والعمال والاتحاد الحكومي، ومصلحة الدولة المصرية تقتضى وجود هذا القانون ومن ينتظر خروج قانون يرضيه بنسبة 100%، واهم ويحلم وعليه الانتظار للأجيال القادمة، أما خروج القانون للنور وعلية بعض الاعتراضات، يمكن في مرحلة أخرى تدارك ذلك بأكثر من طريقة لو كان هناك عوار دستوري أو غيره .



ولو كان من يتصدرون المشهد النقابي فيما سبق يتفهمون ذلك لما انتظرنا 7 سنوات، تلك قناعتي.





س:البعض يري أنكم خضعتم لضغوط فهل هذا صحيح؟





هذا كلام مغلوط وخيال مريض، ولو كانت هناك أي ضغوط لانسحبت من الاجتماع – اجتماع وزارة القوى العاملة وممثلي اتحاد النقابات الرسمي وووفد منظمة العمل الدولية- ولن يستطيع أي أحد من منعي، بل حتى وزير القوى العاملة لم يحضر الاجتماع، حتى لا يقال أنه كانت هناك تأثيرات أو ضغوط من الحكومة.





س: ذهبت معبرا عن اتحاد مصر الديمقراطي نقابات الدلتا فأحيلت للتحقيق الداخلي وهناك حديث عن تجميد عضويتك ما تفسيرك لذلك؟





أول مرة أسمع أنى محال لتحقيق، ومن يجرؤ على التحقيق معي نتيجة قناعاتي ورؤيتي للمشهد بعيون مجردة، بعيدا عن أي تأثيرات وعموما أنا رئيس الاتحاد الإقليمى للدلتا ولم أخالف أى اتجاه لتلك النقابات وكلهم يعلمون تماما أنى أعمل لصالح النقابات المستقلة بعيدا عن أى إغراءات وتلقيت أكثر من اتصال من رؤساء نقابات في الدلتا وغيرها من كل المحافظات يشيدون بما رأيته ويرون أنها خطوة لا يجرؤ عليها أى قيادي عمالي إلا إذا كان متمكنا من موقفه.



ونقوم حاليا بالتحضير لاجتماع موسع في خلال يومين لشرح كل الأمور.





هل هناك انتهاكات تتعرض لها النقابات والنقابيين في مصر خلال الفترة الراهنة ؟





حتى وإن كان البعض يرى انتهاكا لحقوق النقابات، فهذا الأمر يمكن مناقشته بهدوء بعد ذلك ، ومالا يدرك كله لا يترك كله، تلك قناعاتي، وانا مسئول عنها.





وجهت دعوة للنقابات لتوفيق أوضاعها كيف سيكون ذلك؟





أولا بتنقية كشوف وسجلات العضوية من الأعضاء المنضمين لنقابه عمالية آخرى وإخطارهم بالاستقالة من النقابة الأخرى للاستمرار في النقابة المستقلة. فطبقا للقانون الجديد لا يجوز الاشتراك فى نقابتين عماليتين . ثم نأتي إلى تصحيح اللوائح الأساسية لتتوافق مع القانون ثم السجلات كلها أمور محتاجة إلى مجهود قبل إنفاذ القانون.





هل تثق في اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي الذي أبرمت معه اتفاق لصياغة القانون بما يتوافق مع رؤيتكم؟





إنا لم أبرم أى اتفاقات مع أى أحد ، ولو البيان الصادر عن الاجتماع مع لجنة الاتصال المباشر الخاصة بمنظمة العمل لو قراتيه جيدا وتفهمتى ما بداخله ستجدين( أننا سعداء جميعا بما انتهت إلية البعثة لتفهمها للحالة المصرية وموافقتها على ما انتهى إليه المشروع) وإذا كان هذا البيان يعد اتفاقا مبرما فأنا سعيد جدا لأنى أبرمت اتفاقا لصالح مصر (الدولة المصرية ) التي يريد البعض استمرار وجودها على قائمة الدول المخالفة للمعايير .





صلاح الأنصاري خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية وقيادي نقابي





هل سيتم رفع اسم من القائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات النقابية؟





رفع مصر من على قائمة الحالات الفردية المعروفة بالقائمة السوداء يتوقف على مدى التزام المشرع بالاتفاقية الدولية من عدمه، فاذا أصر المشرع على تكوين نقابة واحدة بالمنشأة يكون المشرع قد خالف الاتفاقية 87 لسنة 1948 والتى صادقت عليها مصر 1957، واذا اشترط المشرع بقاء من هم فوق الستين وحقهم فى الترشح فهذا التحديد يخالف الاتفاقية الدولية، وهو أمر المفروض متروك للوائح، وإذا تمسك المشرع بالتدخل الإدارى بإصدار لوائح استرشادية وتنظيم الانتخابات والاشراف القضائى فهذا يعد تدخل ادارى ويخالف الاتفاقية 87 لسنة 1948





ما هو تعليقك على اتفاق ما سمى بالوفاق العمالى الذي أبرم بوزارة القوى العاملة وبحضور ممثلين عن النقابات المستقلة والاتحاد الرسمي؟





إن هذا الاتفاق لايخص منظمة العمل الدولية من قريب أو بعيد، لأن اللجنة تسأل وتستمع وتعرض تقريرها على مجلس إدارة المنظمة، وليس لها رأى وفى الآخر النصوص هى الحاكمة.



وأرى أن إجتماع الرافضين مع اتحاد العمال والوزارة للاتفاق على ما سمى الوفاق العمالى يبين بجلاء طبيعة المتفقين، فالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة الطيار مالك بيومى اعلنوا الوفاق مع الاتحاد العام من قبل، ثانيا الاتحاد القومى للعمال وهو اتحاد غريب الأطوار، فضلا عن الاتحاد الحر على البدرى، والاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، وهي جميعها اتحادات لم يتبين حجم عضويتها ولا يتبين لنا ماذا يشغل قيادتها من عمل فعلى، فضلا عن بعض القيادات التى تنتمى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، والذى سافر رئيسه إلى الاردن، رغم علمه بالاجتماع، وموقفه الأخير فى جينيف فى مؤتمر منظمة العمل العام الماضى وتوقيعه على وثيقة اشبه بهذا الاتفاق أجريت أيضا برعاية وزارة القوى العاملة، ثم أنكر، كل هذا كشف بجلاء الارتماء فى حضن الاتحاد العام والوزارة، وكشف زيف المعارضة .





يتهمكم البعض برفض القانون لأسباب تتعلق بالتمويل وبان القانون سيوقف التمويل للنقابات؟





قصة التمويل فزاعة اعتاد البعض استخدامها ، وتصوير منظمة العمل الدولية على انها منظمة اجنبية يجافى الحقيقة، فهى منظمة دولية تقدم الدعم الفنى لوزارة القوى العاملة، فيما يخص التشريعات وسبق ان قامت بتمويل تكاليف إعداد القانون 12 لسنة 2003، وتقوم بمعاونة النقابات على اختلاف أنواعها فيما يخص برامجها من تدريب وبالفعل تقوم بتدريب نقابات اتحاد نقابات عمال مصر وهناك برنامج تدريبى ما زال قائما.



وإن عمر النقابات المستقلة لا يتجاوز 9 او 10 سنوات وعمر الاتحاد العام منذ 1957 وهناك تعاون فنى بين المنظمة واتحاد العمال يسبق تعاونها مع النقابات المستقلة، وكذا الاتحادات الدولية النقابية والذى أتاح القانون الانضمام اليها تقدم تضامن ودعم فنى، فما قول الاتحاد العام اذا كانت منظمة فريدرش ايبرت تمول برامج فى الثقافة العمالية من أيام حسين مجاور.





ما هو مستقبل الحركة النقابية إذا صدر القانون بصيغته الحالية؟





إذا صدر القانون بالشكل الذى عليه سنشهد حركة نقابية مناضلة وقوية ونقابات عمالية هامشية وستعاد الحركة الى ما كانت عليه فى نهاية 2006 من اضرابات واحتجاجات، ورأيى الشخصى ان هذا القانون عمره قصير وبما لايتجاوز سنة على أقصى تقدير، وإذا وضعت مصر على قائمة الحالات الفردية فى مؤتمر العمل الدولى ستقوم مصر بتعديل القانون





