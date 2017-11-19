أزمة سد النهضة أهم موضوعات التوك شو الليلة

سد النهضة

رحاب صبحى :



تناقش برامج التوك شو مساء اليوم الأحد عددا من القضايا والموضوعات أبرزها أزمة ملف سد النهضة



وكانت مصر جمدت المفاوضات الفنية مع دولتي السودان وإثيوبيا بشأن السد عقب إصرار الدولتين على إجراء تعديلات غير مقبولة على التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الذي قبلته مصر مبدئيا الشهر الماضي.



أزمة ملف سد النهضة فى" 90 دقيقة" على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج “ 90 دقيقة " بقناة المحور الفضائية ، فى الثامنة مساءً، عدد من الخبراءوالمتخصصين والنواب لمناقشة ملف سد النهضة عن الحل ، والبدائل المصرية لحل الأزمة عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خلال افتتاح أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط والذى أكد خلالها بأن مياة النيل حياة أو موت للمصريين.



ويفسر الخبراء والقانونيين الدوليين خلال حلقة 90 دقيقة حديث الرئيس السيسى ورسائله التى أطلقها أمس بالإضافة إلى رسائله على مدار الفترة الماضية عن سد النهضة وتعامل مصر مع هذه الملف الشائك، كما تناقش الحلقة السيناريوهات المتوقعة فى الملف ومواقف مصر وفق القوانين الدولية من أزمة سد النهضة.



كما تناقش الإعلامية جيهان لبيب دور قطر وإسرائيل والسودان والدول الأفريقية فى تمويل ودعم وتأييد بناء سد النهضة وكيف تتعامل مصر مع هذه الدول ، بالإضافة إلى دور المملكة العربية السعودية والإمارات فى دعم موقف مصر دوليا فى قضية سد النهضة.



كما تناقش جيهان لبيب دور مجلس النواب خاصة لجنة الشئون الأفريقية للتعامل مع ملف سد النهضة وكيفية التواصل مع الدول الأفريقية.وتتلقى جيهان لبيب خلال الحلقة اتصالات المشاهدين للمشاركة فى وضع إقتراحات وحلول لحل أزمة سد النهضة.



انتهاكات إيران فى الدول العربية فى" حلقة وصل "على أون لايف



يستضيف اليوم برنامج "حلقة الوصل"، الذي يقدمه معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على شاشة قناة "أون لايف" فى الحادية عشر مساءً ، السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية.



وتتطرق الحلقة إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد اليوم بمقر الجامعة العربية، بناءا على طلب السعودية لبحث "انتهاكات" إيران في الدول العربية، على خلفية اتهام الرياض المتمردين الحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي تجاه أراضيها.



" أخر النهار " فى قضية سد النهضة



يستضيف الإعلامي عمرو الكحكي في برنامجه "أخر النهار" فى الثامنة مساءً ، قضية سد النهضة في ضوء المستجدات الأخيرة وتوقف المفاوضات الفنية للسد، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم مساس أي أحد بمياه النيل وحصة مصر التاريخية بالمياه.



ويستضيف "الكحكي" متخصصين في خبراء الموارد المائية مخاوف مصر من السد، وما هو التأثير على المياه الذي قد يلحقه السد بمصر.كما يناقش الخيارات المطروحة أمام مصر في هذه اللحظة، وما الخطوة التالية والبدائل، التي يمكن العمل عليها في ظل توقف المفاوضات الفنية لسد النهضة.



خالد على فى " بلا قيود " على BBC



يستضيف برنامج "بلاقيود " على قناة BBC العربية فى السابعة والنصف مساءً ، المحامى خالد على المرشح على الرئاسة ويتحدث خالد عن برنامجه الانتخابى والمشهد العام فى مصر .



"سينما الشعب" فى " حدوتة مصرية " على النيل الثقافية



يستضيف برنامج " حدوتة مصرية " على قناة النيل الثقافية فى التاسعة مساءً ، الناقد ناجى فوزى مؤلف كتاب "سينما الشعب" ويتحدث عن دواعه لتأليف هذا الكتب عن صلاح ابو سيف بالرغم انقضاء عقود طويلة على رحيله ، و برغم وجود العديد من الكتب و الدراسات التي تناولت بالتحليل سينما صلاح أبو سيف ؟وفى الفقرة الثانية ،يستضيف البرنامج السينارريست علا عز الدين زوجة الراحل رأفت الميهى وتتحدث عن أحتفالية المخرج رأفت الميهى وكيف سيتم الاحتفال بها .







