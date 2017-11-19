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اقتصاد وأسواق
محاور عمل البيئة لمواجهة السحابة السوداء
الأحد 19 نوفمبر 2017 05:32 م
وزارة البيئة
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وزارة البيئة
سمر السيد:
نظمت وزارة البيئة، اليوم، احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال مواجهة السحابة السوداء لعام 2017 .
حضر الاحتفالية خالد فهمى، وزير البيئة، وعدداَ من المحافظين، ومحمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب .
عرض "شهاب" محاور العمل التى اتخذها الحكومة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتمثلت فى جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، مع الاستمرار فى أليات تمويل المتعهدين، لتحفيزهم على الجمع والكبس وزيادة المعدات، ومواقع الجمع، بالإضافة إلى زيادة عدد محاور التفتيش.
وأضاف أن رؤية الوزارة كانت تتمثل فى مساعدة المزارعين على التخلص من قش الأرز حتى لا يمثل عبئا عليهم، وتم تنفيذ برتوكول تعاون بشأن تشغيل المعدات فى موسم الحصاد، بقيمة ايجارية رمزية، على أن يقوم المتعهد بتشغيل المعدات.
وتضمنت الإجراءات خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر الأخرى، وذلك بالسيطرة على الاشتعالات الذاتية والحرائق بالمقالب العمومية والعشوائية وتنفيذ حملات فحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، بالإضافة إلى التفتيش على المنشأت الصناعية الملوثة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، كما تم استصدار قرارات المحافظين لإيقاف الصناعات الصغرى الملوثة أثناء فترة السحابة.
واعتمدت وزارة البيئة على أكثر من قمر صناعى لرصد نقاط الحرق بدقة، مع زيادة عدد وسائل تلقى البلاغات "واتس أب وفيسبوك وموقع الكترونى وخط ساخن"، بالاضافة الى تفعيل نظام الإنذار المبكر، ونظام التتبع للسيارات مع الاستفادة من المؤشرات الصادرة من محطات الرصد اللحظى.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت أيضا على التوعية البيئية، التى تمثلت فى زيادة ندوات وحملات لتعريف المزارعين بأضرار حرق المخلفات الزراعية، ودورهم فى مواجهة نوبات تلوث الهواء، وكيفية الاستفادة من القش كمورد اقتصادى بدلا من حرقه.
اقتصاد وأسواق
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