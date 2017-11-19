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نقل وملاحة
وصول 404 سائحاً لميناء الإسكندرية
الأحد 19 نوفمبر 2017 05:19 م
باخرة بميناء الاسكندرية
أخر الأخبار
باخرة بميناء الاسكندرية
على متن الباخرة السياحية "سيلفر سبيريت"
معتز محمود
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم الأحد السفينة السياحية البهامية "سيلفر سبيريت"، و على متنها ٤٠٤ سائحا من مختلف الجنسيات ، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من ٣٦٥ فرد .
وأضاف الغندور إن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء نابليس بإيطاليا، مشيرا إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برنامجا حافلا لأفراد الفوج
وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية إلى أنه من المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه، قام اللواء بحرى، مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء باستقبال السفينة والسائحين، ووجه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.
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