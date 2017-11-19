3 أسباب وراء تراجع أرباح مصر للأسمنت – قنا خلال 9 أشهر

مصر للأسمنت قنا 88



أسماء السيد:



أرجع محللون تراجع أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا، خلال الـ 9 شهور اﻷولى من العام الجاري، وتحولها للخسارة خلال الربع الثالث، إلي 3 أسباب، أولها تراجع الطلب على منتجاتها خلال تلك الفترة، والثاني يتعلق برفع دعم الطاقة والوقود بداية يوليو الماضى، إضافة إلي ارتفاع المصروفات التمويلية نتيجة تعاظم ديون الشركة .



وتوقع محللون أن تواصل الشركة تحقيق خسائر خلال الربع اﻷخير من العام الجاري، على أن تبدأ أرباحها في التعافي خلال النصف الثاني من العام المقبل، تزامنًا مع التوقعات بارتفاع الطلب وتراجع معدل الفائدة.



وحققت الشركة تراجعًا في أرباحها على مدار الـ 9 شهور اﻷولى من العام الجاري بنسبة 78% ، محققة صافي 58 مليون جنيه، مقارنة مع 268.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظره من العام الماضى، كما تراجع صافي المبيعات ليصل إلي 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .



على صعيد الربع الثالث، تحولت الشركة من الربحية للخسارة، محققة خسائر بقيمة 10 ملايين جنيه، مقارنة بأرباح 97 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة .



بدايةً أرجع مارك أديب، المحلل المالي لقطاع اﻷسمنت بشركة "فاروس القابضة"، تراجع أرباح الشركة إلى تراجع مبيعاتها بنحو 6% على مستوى القطاع ككل، بسبب قلة الطلب.



وأضاف أن الرفع الأخير لدعم الطاقة والوقود، (الكهرباء – المازوت والديزل)، أدى إلي زيادة التكاليف على الشركات، التى لم يكن بإمكانها أن تمرر تلك الزيادة للمستهلك، موضحًا أن بعض شركات القطاع تستخدم الديزل والماوزت في إنتاجها، حتى وإن كانت تعمل بالفحم.



وأوضح أن الوقود يمثل عبئاً على الشركة من خلال زيادة تكاليف التوزيع، مشيرًا إلي أن الشركات رفعت أسعار مبيعاتها، بقيمة 70 جنيها للطن، بداية يوليو الماضى، تزامنًا مع قرار رفع الدعم عن الوقود.



وأضاف أن زيادة أسعار البيع لا تعوض التكاليف، لأن المازوت ارتفع 40%، والديزل 48%، كما بلغت نسبة الزيادة في الكهرباء 40%، فى حين بلغت الزيادة فى أسعار البيع للشركات 10 %.



وأشار إلي أن زيادة المصاريف التمويلية، مثلت ضغطا على الشركة خلال الفترة المنقضية، وتقُدر ديونها حاليًا بنحو 1.7 مليار جنيه.



وتوقع أن تستمر في تحقيق خسائر خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تبدأ نتائج أعمالها في التعافي مع بداية النصف الثاني من العام المقبل، المرجح خلاله زيادة الطلب، وتراجع أسعار الفائدة، ما يوفر على الشركة بعض المصاريف .



وقالت بحوث "النعيم"، إن النتائج جاءت مخيبة للأمال في المجمل، ومازالت الربحية منخفضة عن مستوياتها التاريخية المألوفة، إلا أن هناك تحسن متتابع في اﻷداء التشغيلي.



ولفتت إلي أن التراجع جاء لعدة أسباب، أولها يتمثل في بند المصروفات، والثاني يتعلق بزيادة التكاليف نتيجة رفع أسعار الطاقة، وبعض المواد الخام المستمرة في زيادتها منذ تعويم الجنيه، إضافة إلي انعدام صادرات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري .



وأظهرت القوائم المالية ارتفاع المصروفات التمويلية لتصل إلي 248 مليون جنيه خلال 9 شهور، مقارنة مع 183 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2016 .



وتوقعت "النعيم" ارتفاع أسعار اﻷسمنت بنهاية العام الجاري، في ظل سعي المنتجين إلي تمرير زيادة التكاليف إلي المستهلك النهائي، إلا أن التكلفة ستظل مرتفعة تأثرًا بتعويم الجنيه، وزيادة تكاليف رفع الطاقة .



كما توقعت أن تساهم زيادة رأس المال التى أعلنتها الشركة مؤخرًا، في سداد جزء من مديونياتها، ما يقلل جزء من التكاليف.



وأكدت على نظرتها الايجابية للقطاع على الأجل الطويل، مشيرة إلى أنه من المرتقب زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ على مستوى القطاع، نظرًا لحالة التفكك التى يشهدها.

