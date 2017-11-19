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اقتصاد وأسواق
محمود محى الدين يحيي خطوة تعويم الجنيه
الأحد 19 نوفمبر 2017 05:02 م
تعويم الجنيه
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تعويم الجنيه
هاجر عمران
أثنى الدكتور محمود محى الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، على خطوة التعويم التي أقرتها مصر في نوفمبر 2016 .
وأضاف خلال كلمته بالغرفة الأمريكية منذ قليل أن معدلات التضخم فى مصر أعلى من الدول الأخرى، ومعدلات الإنتاجية أقل من الدول التى تقيم معها التجارة، وبالتالى تثبيت سعر موحد للدولار أمر سلبي.
وأكد ضرورة تشغيل الأفراد لمواجهة غلاء الاسعار واتباع سياسة نقدية مناسبة لمواجهة زيادة معدلات التضخم إلى جانب زيادة الإنتاجية .
وقال أن تعيين الأفراد داخل الجهاز الإدارى للدولة لحل مشكلة البطالة واحدة من السيئات الكبرى والأفكار الغبية وفق تعبيره إلى جانب علاج عجز الموازنة بتقليص الاستثمارات العامة أو الاستمرار فى دعم الطاقة .
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