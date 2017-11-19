محى الدين: البنك الدولى لا يملى شيئا على أحد

محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى



هاجر عمران:



قال الدكتور محمود محى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن سياسة المجموعة تغيرت مؤخرا ، بحيث لا يملى أحد شيئا على أحد، وتابع: من ياتى إلينا يأتى طالبا وراغبا ومشاركا فى برنامج التنمية.



وأضاف خلال كلمته بالغرفة الأمريكية بالقاهرة منذ قليل، أن البنك لا يوافق على التمويلات المطلوبة، إلا إذا أثبتت الحكومة قدرتها على تنفيذ المشروعات، بالتعاون مع القطاع الخاص.



وأكد أن دول مثل الصين والهند، استطاعا تخفيض نسب الفقر بفضل التنمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية فى الربط بين البيانات التى يصدرها جهاز الإحصاء، والسياسات الحكومية.

