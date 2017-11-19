EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
محى الدين: البنك الدولى لا يملى شيئا على أحد
الأحد 19 نوفمبر 2017 04:53 م
محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى
أخر الأخبار
محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى
هاجر عمران:
قال الدكتور محمود محى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن سياسة المجموعة تغيرت مؤخرا ، بحيث لا يملى أحد شيئا على أحد، وتابع: من ياتى إلينا يأتى طالبا وراغبا ومشاركا فى برنامج التنمية.
وأضاف خلال كلمته بالغرفة الأمريكية بالقاهرة منذ قليل، أن البنك لا يوافق على التمويلات المطلوبة، إلا إذا أثبتت الحكومة قدرتها على تنفيذ المشروعات، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن دول مثل الصين والهند، استطاعا تخفيض نسب الفقر بفضل التنمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية فى الربط بين البيانات التى يصدرها جهاز الإحصاء، والسياسات الحكومية.
استثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا