مؤشرات البورصة تهبط بشكل جماعى

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.76% عند مستوى 13742 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.09% عند مستوى 754 نقطة، كما تراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.95% عند 1715 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 1.40% عند 2411 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.84% عند مستوى 13247 نقطة.



بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 681 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى بلغ 43 و9.3 و14.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى 35.3 و3.6 و27.7 مليون جنيه على التوالى.



سيطر اللونين الأحمر والأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، وصعد 47 سهما من إجمالى 191 سهما، بينما هبط 122 سهما وبقى 22 سهما دون تغيير.



واختتمت البورصة تعاملات الخميس، نهاية الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط egx30 بنسبة 1.27% عند مستوى13847 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 763 نقطة.



سجل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 231 مليون جنيه الأسبوع الماضي، وسط حصة من التعاملات نسبتها 15.55%، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 84.54 مليون جنيه، بنسبة 9 % من التعاملات، وكان نصيب المصريين من التعاملات 75.42%.