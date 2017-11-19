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اقتصاد وأسواق
الضرائب: الزيوت المستوردة تخضع لضريبة جدول
الأحد 19 نوفمبر 2017 03:00 م
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
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الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
مها
أبوودن
:
أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارا بشأن المعاملة الضريبية للزيوت المستوردة، فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأوضح القرار الفارق بين الزيوت النباتية غير المكررة المستوردة، بمعرفة شركات الصناعات الغذائية، وبين الزيوت غير المكررة المستوردة بغرض الاتجار، رغم أن القانون لم يفرق بين الحالتين، وأخضع الزيوت بشكل عام لضريبة جدول بواقع 0.5% .
يشار إلى أن الزيوت تخضع فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة لضريبة جدول بواقع 0.5%، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأخضع القانون 13 سلعة وخدمة، من بينها الزيوت لضريبة جدول فقط، فيما أخضع 12 سلعة وخدمة لضريبة جدول، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% .
وتسدد الزيوت النباتية غير المكررة المستوردة بمعرفة شركات الصناعات الغذائية، التى تقوم بتصنيع زيوت نباتية للطعام، أو صناعات غذائية، وفقا للقرار الجديد، ضريبة جدول بواقع 0.5% من القيمة، شريطة تقديم تعهد معتمد من الشركة لمصلحة الجمارك بأن تلك الزيوت سيتم استخدامها فى الطعام، أو فى الصناعات الغذائية، وحال استغلالها فى غير تلك الأغراض تلتزم الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة، والضريبة الإضافية "الغرامة" المستحقة، منذ تاريخ الإفراج الجمركى .
وتخضع الزيوت غير المكررة المستوردة بغرض الاتجار لضريبة جدول فئة 0.5% من القيمة، فضلا عن الفرق بين السعر العام لضريبة القيمة المضافة، وما تم سداده من ضريبة جدول على سبيل الأمانة، لحين تقديم ما يفيد استخدام تلك الزيوت فى الطعام أو فى الصناعات الغذائية .
اقتصاد وأسواق
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