الهلالي السعودية 2



المجموعة تبنى أول ناطحة سحاب فى مصر بتكلفة 1.5 مليار دولار



سهير محمد:



كشف المستشار الدكتور سامي الهلالي، رئيس مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، أنها بصدد الانتهاء من الاستحواذ على حصة 45 % في بنك خليجي، بقيمة 390 مليون دولار، وقد تصل إلى 780 مليون دولار، مشيرًا إلى أن وجود بنك تابع للمجموعة سيعزز موقفها للحصول على أي تمويلات تخص مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية، وسيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي حين الانتهاء من جميع الإجراءات.



وأكد أن المجموعة تمتلك حصة في البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية تتارستان الروسية، منوهًا بأن البنك سيكون له فروعا في عدة دول خليجية، منها الإمارات العربية المتحدة، ومن المخطط أن يكون له فروعًا في مصر خلال الفترة المقبلة.



كما كشف خلال ندوة حول توسعات المجموعة أن الشركة بدأت فى مشروع لبناء أول ناطحة سحاب فى مصر، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى التى أعدتها شركة أموال وأعمال للاستشارات، أوصت بأن يكون ارتفاع البرج 842 مترًا بتكلفة مليار و500 مليون دورلار، وتبلغ حصة المجموعة 80%، و20 % حصص لشركات أخرى.



وأوضح أن الاختيار وقع على محافظة الجيزة لبناء المشروع، إلا أن التشريعات والقوانين في مصر لم تسمح، منوهًا بأن جارٍ الانتهاء من التراخيص بعد التشارو مع جميع الجهات المسئولة، على أمل أن ينتهي ذلك في وقت قريب.



وفيما يخص المدينة الطبية، -أكبر مدينة طبية متكاملة في الشرق الأوسط بمصر - قال الهلالي، إن تكلفة مشروع المدينة الطبية تبلغ مليار و 200 مليون دولار، بعد الدراسة التي قدمتها شركة أموال وأعمال للاستشارات بالاشتراك مع شركة بريطانية.



وأكد أن شركة أموال وأعمال للاستشارات، قدمت حلولا تمويلية ودراسات لشركات روسية تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار، منوهًا بأن نظرة روسيا للاقتصاد العربي نظرة ثاقبة، لاسيما وأن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، رجل اقتصادي من الطراز الأول.



وأوضح أن مجموعة الهلالي تمتلك حصص في شركات مختلفة في مجال الثروة الحيوانية بنسب تصل إلى 50 % و 90 % في شركات استثمارية أخرى.



وكشف بأن مجموعة الهلالي بصدد الإعلان عن انتهاء من إجراءات تأسيس شركة أغذية كبرى تعمل نهاية العام الجاري باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، منوهًا بأن المجموعة تمتلك أكبر مزارع الماشية في أثيوبيا ومزارع الأحلام للدواجن.



وأكد أن أموال وأعمال للاستشارات تقدم جميع الحلول التمويلية والدراسات الاقتصادية للكثير من الشركات حول العالم، فضلًا عن قدمت دراسات لإنشاء المركز الاسلامي الاقتصادي في جمهورية تتارستان الحليف مع هيئة الاستثمار في البلاد، وتمتلك الشركة 40 % من المركز، و40% تمتلكها هيئة الاستثمار في تتارستان و 20 % تمتلكها البنك الاسلامي للتنمية، لافتًا إلى أن "أموال وأعمال" نجت في الاستحواذ على جميع الشركات المشاركة في المركز الإسلامي الاقتصادي بروسيا.



