النقل: 50 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم رصد ما يقرب من 50 مليار جنيه، لتطوير مرفق السكة الحديد حتى عامي 2020 ـ2022، لافتاً إلى أن التطوير يشمل العنصر البشري، والمعدات، وقوة الجر عبر شراء جرارات وعربات جديدة.



وأضاف عرفات، خلال كلمته بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان، اليوم الأحد، أن مرافق النقل لم تشهد تطوير منذ سنوات كبيرة، مشيراً إلى أن السكة الحديد كانت تنقل 6 ملايين مواطن فى العام منذ 50 عاماً ماضية، لكنها أصبحت تنقل 300 مليون مواطن، وهي نفس الشبكة لم تشهد توسع أو تطوير، والمترو الذي ينقل اكثر من 3 ملايين مواطن يومياً.



وشهد كلا من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- والدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان، وهيئة سكك حديد مصر، ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية.



وأشار وزير النقل إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التوعية بخطورة ومضاعفات تعاطي المخدرات، وطرق الإقلاع عنها في حالة تعاطيها والكشف الدوري عن تعاطي المخدرات لدى طوائف التشغيل بالسكة الحديد، وتنظيم برامج تدريبية تساعد على زيادة التركيز والانتباه الذهني في العمل، مؤكداً أنه يرفع القبعة للعاملين الذين بفضل مجهودهم يعمل هذا القطاع.



وأوضح عرفات أن الهدف هو التوعية في قطاع حيوي مثل المترو والسكة الحديد، ويخدم المترو 3 ملايين راكب يوميًا، بينما تخدم السكة الحديد 750 ألف راكب يوميًا بما يمثل 300 مليون راكب سنوياً.



وأكد أن البروتوكول يحقق مراجعة خارجية من صندوق مكافحة الإدمان، وتضاف بذلك إلى المراجعة التي يقوم بها مستشفى السكة الحديد.