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رياضة
تأجيل مباراة طلائع الجيش والزمالك إلى 3 يناير
الأحد 19 نوفمبر 2017 02:24 م
فريق طلائع الجيش
أخر الأخبار
فريق طلائع الجيش
المسابقات تقرر نقل لقاء مصر المقاصة وبتروجت لستاد القاهرة
على المصرى:
رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، طلب نادي طلائع الجيش، بتأجيل مباراته مع الزمالك، ضمن الجولة العاشرة للدورى العام، لمدة يوم أو يومين، نظرا لارتباط ملعب الدفاع الجوي في الموعد المحدد للقاء، يوم 22 نوفمبر الحالي.
وأكد عامر حسين، أن سبب الرفض ارتباط نادي الزمالك بموعد جمعيته العمومية، التي ستشهد انتخابات مجلس الإدارة، خلال اليومين اللذين طلب نادي الطلائع إقامة المباراة في أي منهما، مضيفا أنه على ضوء ذلك، تقرر إقامة المباراة في السابعة من مساء يوم 3 يناير المقبل، لعدم وجود أي فراغات في الجدول حتى ذلك التاريخ.
من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات، نقل مباراة مصر للمقاصة وبتروجت، ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، والمحدد لها يوم 22 نوفمبر الحالي، لتقام في ستاد القاهرة بدلا من ستاد الفيوم، لوجود إصلاحات به، استعدادا لإستضافته لقاءات الفريق الفيومى، فى دورى أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.
رياضة
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