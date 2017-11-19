تأجيل دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب إلى ديسمبر

مصنع الحديد والصلب بحلوان



رجب عزالدين



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن الدعوى المقامة من بنك مصر ضدها، والمحدد لها جلسة 16 نوفمبر الحالى، قد تم تأجيلها لجلسة 14 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.



جاء ذلك بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية حول رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2016، ولم يذكر بيان الشركة أى تفاصيل عن القضية.



وأعلنت الحديد والصلب المصرية الخميس الماضى عن قبول استقالة المهندس خالد الأنصارى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتعيين المهندس سامى عبد الرحمن حسن بدلا منه اعتبار من الجمعة الماضى الموافق 17 نوفمبر.



يذكر أن الأنصارى تم تعيينه منذ أربعة أشهر خلفا للمهندس محمد سعيد نجيدة.



وتدرس الحكومة المصرية بيع 20% من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية للشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الحديد، المعروف باسم "بشاي للصلب".



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.



وحققت الشركة خسائر بلغت 191 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.



وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كاحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية( 89.9% )، وتخضع لاحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس انشطة انتاج الحديد والصلب والاتجار فية واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.



ويبلغ رأسمال الحديد والصلب نحو 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.