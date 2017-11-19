لأول مرة.. طرح تذاكر إلكترونية للنقل العام بالإسكندرية

خالد عليوة رئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية

❏ إنشاء غرفة للتحكم «GPS» للسيطرة على الأسطول

❏ مستشفى فى الورديان وتجهيز أخرى بسيدى جابر لخدمة العاملين



مها يونس



تسعى هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، إلى التعاقد مع إحدى الجهات السيادية على تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى بين جميع إدارات الهيئة، مُستهدفة توفير قواعد بيانات متكاملة.



وقال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة ، إنه تلقى عروضا فنية لإعادة تأهيل الأتوبيسات العاملة بالسولار وتحويلها للعمل بالكهرباء، ضمن مخطط التنمية المتواصل لتطوير خدمات هيئة نقل الركاب، لافتاً إلى أنه تمت الترسية على شركة «ANKAI» الصينية لتوريد 15 أتوبيسا بعمل الكهرباء لتخفيف معدلات التلوث البيئى، بعد فوزها بالمناقصة العالمية.



وأضاف - فى تصريحات لـ «المال» - أنه تم مؤخراً الاعتماد على الطاقة البديلة النظيفة، وذلك من خلال البدء فى إجراءات إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات الحديثة فى التشغيل والإدارة والسيطرة والمراقبة، من خلال إنشاء غرفة التحكم «GPS» للسيطرة على تشغيل الأسطول.



ولفت إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية لتصنيع وتجميع 30 وحدة ترام ضمن خطة تطوير «ترام الرمل» فضلاً عن رفع الكفاءة الفنية لعدد 42 «ترام يابانى» ثلاثى بنسبة %100 من أسطول «ترام الرمل»، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتحسين مظهر 59 ترام بنسبة %50 من أسطول «ترام المدينة» البالغ 119 وحدة، فيما يجرى حالياً إنشاء ورشة لتجميع وتجهيز المحركات بالهيئة.



وأوضح أنه وفقاً لمخطط تنمية الهيئة فقد تم تحقيق المُستهدف للمرة الثانية خلال عام 2017 وذلك بنسبة %133، فى حين أن عام 2016 تم تحقيق المستهدف لأول مرة بنسبة %112، مؤكداً أن هناك عوامل مساعدة لتحقيق ذلك شملت رفع الكفاءة الفنية وتحسين مظهر 394 أتوبيسا ومينى باص من أصل 468 بنسبة %84 من خلال 27 مرحلة لمكونات السيارة بالكامل، وذلك ضمن الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للهيئة لرفع الكفاءة الفنية لوسائل النقل المختلفة العاملة، والتى انتهى عمرها التشغيلي.



وقال «عليوة» إنه تم رفع معدل الإيرادات نتيجة الإعلانات وتقنين وضع حائزى المحلات فى حرم المحطات، فضلاً عن ثبات معدل تعريفة التنقل بأتوبيسات الهيئة، مما أدى إلى زيادة أعداد الركاب وبالتالى زيادة الإيرادات وتقليل الخسائر، مما نتج عنه زيادة فى عدد الركاب بنحو 102 مليون راكب، و زيادة فى الإيرادات 103 ملايين جنيه.



وعلى صعيد القطاع الاجتماعى والصحى بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قال «عليوة» إنه جار البدء فى إنشاء مستشفى جديد بمنطقة الورديان غرب المحافظة، لخدمة العاملين بالهيئة، فضلاً عن تجهيز مستشفى للعاملين بالهيئة بمنطقة سيدى جابر، على أعلى مستوى فى الكفاءة الطبية والعلاجية.



وأفاد بأنه تم فتح منافذ للجمعيات الفئوية، فضلاً عن قيام الهيئة بشراء قطعة أرض بمدينة مرسى مطروح للبدء فى إنشاء مصيف للعاملين بالهيئة، فيما يتم حاليا عقد دورات فنية وتدريب عملى للعاملين فى التخصصات المختلفة، وقيام الهيئة بتطبيق «ربط الحافز بالإنتاج الفعلى المراقب أتوماتيكياً»، وعلى الصعيد الرياضى تم تطوير نادى الترام ورفع مستوى الإشراف الفنى للنادى، بعد استعادة الملاعب ورفع كفاءتها.