بنك الاستثمار العربي يسجل أعلى سعر للدولار ببداية تعاملات الأسبوع

البنك المركزى



هبة حامد



سجل بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية تعاملات الأسبوع ليسجل سعر الشراء 17.62، وسعر البيع 17.72 جنيها.



واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.59 للشراء، 17.70 للبيع، وكذلك في بنك كريدي أجريكول ليسجل 17.60 و17.70، فيما خفض البنك المصري لتنمية الصادرات قرشا ليسجل 17.59 و17.70.



واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مسجلا 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، وكذلك في بنك القاهرة عند 17.58 و17.68.