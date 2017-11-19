النقل تسند التشغيل الإلكترونى للموانئ إلى الحلول المتكاملة

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات

السيد فؤاد



أسندت وزارة النقل تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالموانئ التابعة لها فى «دمياط، الإسكندرية، البحر الأحمر» لشركة «الحلول المتكاملة»، بعد أن كان متبعاً طرح هيئات الموانئ مناقصة لتشغيل المنظومة الإلكترونية على الشركات المتخصصة فى هذا الشأن كل 5 سنوات.



وأكدت مصادر أن وزارة النقل قامت مؤخرا بزيادة حصتها فى شركة الحلول المتكاملة لتصبح صاحبة نسبة %66، لافتة إلى أن الشركة حصلت على عقد مفتوح لتولى مهام إدراة وتشغيل المنظومة الإلكترونية.



وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد تعاقدت مع شركة «اميرال مانجمنت» فى 2011 على تولى المنظومة الإلكترونية ولكنها فسخت التعاقد لإخلالها بالبنود، وقامت بإجراء عقد مؤقت مع شركة الحلول المتكاملة لمدة عام، ليتم التجديد بتعاقد مفتوح مع الشركة على غرار ما تم بباقى الموانئ.



وفى الإطار نفسه، فازت شركة الحلول المتكاملة أيضًا بإدارة المنظومة الإلكترونية لقطاع النقل البحرى، التابع للوزارة، بالإسكندرية، بعد منافسة مع شركة "أميرال مانجمنت"، وكانت الأخيرة قد حصلت على المزايدة من 5 سنوات.



وفى سياق متصل أشارت مصادر بكل من هيئة ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحرى إلى أن شركة أميرال مانجمنت كانت قد فازت بتقديم الخدمات الإلكترونية فى ميناء الإسكندرية والنقل البحرى منذ 3 سنوات، بعد تقديمها بعطاء منخفض التكاليف كمقابل التشغيل، إلا أن الشركة لم تقم بعمل أى جديد يذكر فى تلك التعاقدات.



وتم إنشاء شركة الحلول المتكاملة للتغلب على ضعف خبرات فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموانئ المصرية، وذلك خلال عام 2004، بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والنقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



ويشار إلى أن وزارة النقل رفعت حصتها فى الشركة من %15 إلى %66 بعد شراء هيئة موانئ البحر الأحمر لـ%51 من الأسهم من الأكاديمية العربية، وتساهم هيئة ميناء دمياط بـ%15 و%9 لوزارة الاتصالات.