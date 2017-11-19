البرلمان يحيل مشروع قانون ربط الحساب الختامي للجنة الخطة والموازنة

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77



ياسمين فواز



أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 20 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة وأبرزها مشروع قانون "ربط الموازنة".



وأحال عبد العال مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2017 / 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموزانة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.



كما أحال عبد العال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر فى السكك الحديدية.



وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشأن مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن فى الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتتجين الزراعين، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدى مرشد و60 أخرين بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.



كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقارى إلى لجنتى الاسكان والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 الخاص بإصدار قانون الرياضة.