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اقتصاد وأسواق
البيئة: الانتهاء من منظومة جمع القمامة قريبًا
الأحد 19 نوفمبر 2017 01:03 م
خالد فهمى
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قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن هناك خطة يجرى العمل عليها مع وزرارتى "التنمية المحلية "و"قطاع الأعمال"، لوضع المنظومة العامة لجمع القمامة وإعادة تدويرها، ومن المقرر إنشاء شركة قابضة لجمع المخلفات لإعادة استخدامها عبر شركات تابعة.
وأضاف فهمي، فى كلمته بالاحتفالية التى نظمتها الوزارة -اليوم الأحد- بمناسبة الانتهاء من أعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، المعروفة باسم "السحابة السوداء" لعام 2017، أن الوزارة وضعت خريطة قسمت فيها مصر لمناطق جغرافية مختلفة، لمعرفة احتياجات كل منطقة من مدافن صحية أو مصانع تدوير وعربات قمامة وغيرها، مشيراً إلى أنها قاربت على الانتهاء من المنظومة وفى انتظار تحديد وزارة الكهرباء بعض التعريفات المتعلقة بالمنظومة، وبعدها يتم الإعلان بين الوزارات الثلاثة فى مؤتمر صحفى مشترك.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع جامعى القمامة لوضع تفاصيل وبنود المنظومة الجديدة.
البيئة
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