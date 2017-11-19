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سيـــاســة
طلب إحاطة البرلمان حول إصرار التموين على دخول قمح الأرجوت
الأحد 19 نوفمبر 2017 01:01 م
قمح
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قمح
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص تضارب القرارات بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق باستيراد القمح المصاب بنسبة من فطر الأرجوت.
وصرح "فؤاد" بأنه قد اندلعت مؤخرا أزمة تتعلق باستيراد القمح المصاب بنسبة من فطر "الأرجوت"، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح المصاب بنسبة من فطر الأرجوت وذلك من خلال عدد من الموردين من مختلف أنحاء العالم من ضمنهم (أوكرانيا- بلغاريا- كازاخستان- الولايات المتحدة الأمريكية- الأرجنتين) وذلك للشحن في الفترة من الأول الي العاشر من يناير2018.
وأشار "فؤاد" إلى أن ذلك تم علي خلاف الحكم الصادر من مجلس الدولة والذي يمنع الحكومة المصرية من استيراد أي نوع من أنواع الأقماح التي تكون مصابة بذلك الفطر، وقرار المحكمة يؤكد بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر "الأرجوت"، كما أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها أن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأضاف "فؤاد" أن ذلك الفطر له مخاطر علي صحة وسلامة الإنسان، نظرا لأنه يقوم بإفراز مادة الكالويد (إرجوتامين) والتي تسبب مرض Clavicepspurperea "الإرجروتيزم" والذي يسبب بعض الإضطرابات العصبية لدي الرجال والإجهاض المتكرر لدي النساء نتيجة الإنقباضات المتتالية لدي الرحم.
وطالب "فؤاد" بسرعة دراسة أبعاد وملابسات ذلك الأمر بشكل دقيق ومتعمق، لأن مثل تلك الوقائع تعتبر نوع من أنواع الأمن القومي، وذلك لإتصالها المباشر وتعلقها بسلامة وصحة المواطن المصري، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي الأمن الغذائي وصحة وسلامة السادة المواطنين، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس لمناقشته.
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