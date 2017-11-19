قناة السويس تتعاون مع Voith الألمانية لتدريب العمالة

قناة السويس

نادية صابر



كشف أحمد شوقى، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، عن أن الهيئة تدرب ما يقرب من 20 مرشدًا وقبطان قاطرة، بالتعاون مع شركة «Voith Turbo» الألمانية والمتخصصة فى الصناعات البحرية، الفترة .



قال إن شركة «Voith» الألمانية تقوم حاليا بتصنيع رفاصات القاطرات، التى جارى بنائها حاليا، بطراز «مصاحب» فى ترسانة بورسعيد، بقوة شد 70 طنا.

أوضح شوقى أن ترسانة بورسعيد تقوم ببناء 4 قاطرات جديدة، على أن تسلم قاطرتين فى يونيو المقبل ومثلهم فى أكتوبر 2019.



أضاف شوقى، أنه نظرا للتوسعات الجارية بميناء شرق بورسعيد وزيادة حركة دخول وخروج السفن تطلبت الحاجة إلى بناء قاطرات جديدة، مصاحبة للسفن بجانب سياسة هيئة قناة السويس فى التدريب المستمر، ورفع كفاءة العاملين بالتنسيق مع الشركة الألمانية بناء على بنود عقد توريد الرفاصات الموقع خلال العام الجارى.



قال إن التدريب فى الشركة الألمانية جاء بهدف التدريب على تشغيل الرفاصات المركبة بالقاطرات، أثناء أعمال تراكى وخروج السفن من الموانيء بجانب وقوف المتدربين، على المستجدات فى الموانيء الألمانية، ونقل أحدث نظم التشغيل إلى قناة السويس.



أكد أن التدريب على 4 مراحل لفترة تصل إلى 15 يومًا، على أن تتضمن المرحلة الأولى التدريب بمعمل ومحاكى رفاصات القاطرات بالشركة، يليها التدريب بإحدى الموانئ البحرية بألمانيا، ثم تدريب بمركز محاكاة التابعة لهيئة قناة السويس، وأخيرا التدريب العملى، فى ميناء شرق بورسعيد المحورى، موضحا أن أعمال التدريب إحدى بنود التعاقد مع الشركة الألمانية الموردة للرفصات.



وفى نفس السياق علمت «المال»، أن آواخر نوفمبر يشهد وصول الجزء الشرقى من كوبرى «6» الشهيد أحمد منسى «مصحوبا بقاطرتين تابعتين لإدارة التحركات، الذى يجرى تجمعيه حاليا فى ترسانة بورسعيد، تمهيداً لافتتاح الكوبرى للعمل فى نهاية العام الجارى، ليعمل جنباً إلى جنب مع معديات الهيئة لتحقيق الربط بين سيناء والوادى.



يصل الطول الكلى للكوبرى 255.75 متر، وعرضه 15 متراً وارتفاعه 2.25متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنًا، ويسمح الكوبرى بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط فى الاتجاهين، فيما تعبر سيارات النقل الثقيل فى اتجاه واحد، كما يسمح بعبور أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 مترًا.